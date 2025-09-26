La variation du nombre de requérants présente une variation du nombre total de personnes qui demandent des prestations de chômage au cours du mois donné. L’indicateur est calculé sur la base de données administratives sur le système de prestations et d’aide sociale.

Cela comprend les personnes qui demandent des prestations liées au chômage et qui demandent d’autres formes de soutien financier en cas de perte de possibilités de revenus. Par exemple, ces formulaires comprennent le soi-disant crédit universel, un paiement mensuel, qui remplace maintenant six prestations et frais annulés précédemment.

Un changement dans le nombre de requérants est lié à la croissance, du chômage,mais ils ne sont pas absolument identiques. Premièrement, tous les chômeurs ne demandent pas de prestations et ne sont pas officiellement enregistrés. Deuxièmement, certaines personnes qui ne sont pas obligées de chercher du travail (par exemple en raison d’une maladie ou d’une invalidité) peuvent également être admissibles à des prestations.

Néanmoins, l’indicateur traduit la condition du marché du travail. La croissance du nombre de requérants indique une détérioration du marché du travail. Les rapports sur l’emploi sont l’un des facteurs les plus importants qui affectent les actions du Comité de politique monétaire de la BoE; par conséquent, la faiblesse du marché du travail peut avoir un impact négatif sur les cours de la livre sterling.

