Calendrier économique
Variation du nombre de demandeurs au Royaume-Uni (United Kingdom Claimant Count Change)
|Moyen
|25.9 K
|33.9 K
|
15.3 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|20.2 K
|
25.9 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La variation du nombre de requérants présente une variation du nombre total de personnes qui demandent des prestations de chômage au cours du mois donné. L’indicateur est calculé sur la base de données administratives sur le système de prestations et d’aide sociale.
Cela comprend les personnes qui demandent des prestations liées au chômage et qui demandent d’autres formes de soutien financier en cas de perte de possibilités de revenus. Par exemple, ces formulaires comprennent le soi-disant crédit universel, un paiement mensuel, qui remplace maintenant six prestations et frais annulés précédemment.
Un changement dans le nombre de requérants est lié à la croissance, du chômage,mais ils ne sont pas absolument identiques. Premièrement, tous les chômeurs ne demandent pas de prestations et ne sont pas officiellement enregistrés. Deuxièmement, certaines personnes qui ne sont pas obligées de chercher du travail (par exemple en raison d’une maladie ou d’une invalidité) peuvent également être admissibles à des prestations.
Néanmoins, l’indicateur traduit la condition du marché du travail. La croissance du nombre de requérants indique une détérioration du marché du travail. Les rapports sur l’emploi sont l’un des facteurs les plus importants qui affectent les actions du Comité de politique monétaire de la BoE; par conséquent, la faiblesse du marché du travail peut avoir un impact négatif sur les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Variation du nombre de demandeurs au Royaume-Uni (United Kingdom Claimant Count Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress