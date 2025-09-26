CalendrierSections

Variation du nombre de demandeurs au Royaume-Uni (United Kingdom Claimant Count Change)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Travail
Moyen 25.9 K 33.9 K
15.3 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
20.2 K
25.9 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La variation du nombre de requérants présente une variation du nombre total de personnes qui demandent des prestations de chômage au cours du mois donné. L’indicateur est calculé sur la base de données administratives sur le système de prestations et d’aide sociale.

Cela comprend les personnes qui demandent des prestations liées au chômage et qui demandent d’autres formes de soutien financier en cas de perte de possibilités de revenus. Par exemple, ces formulaires comprennent le soi-disant crédit universel, un paiement mensuel, qui remplace maintenant six prestations et frais annulés précédemment.

Un changement dans le nombre de requérants est lié à la croissance, du chômage,mais ils ne sont pas absolument identiques. Premièrement, tous les chômeurs ne demandent pas de prestations et ne sont pas officiellement enregistrés. Deuxièmement, certaines personnes qui ne sont pas obligées de chercher du travail (par exemple en raison d’une maladie ou d’une invalidité) peuvent également être admissibles à des prestations.

Néanmoins, l’indicateur traduit la condition du marché du travail. La croissance du nombre de requérants indique une détérioration du marché du travail. Les rapports sur l’emploi sont l’un des facteurs les plus importants qui affectent les actions du Comité de politique monétaire de la BoE; par conséquent, la faiblesse du marché du travail peut avoir un impact négatif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Variation du nombre de demandeurs au Royaume-Uni (United Kingdom Claimant Count Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juin 2025
25.9 K
33.9 K
15.3 K
mai 2025
33.1 K
31.2 K
-21.1 K
févr. 2025
44.2 K
31.5 K
2.8 K
janv. 2025
22.0 K
13.4 K
-15.1 K
nov. 2024
0.3 K
27.3 K
-10.9 K
oct. 2024
26.6 K
89.6 K
10.1 K
sept. 2024
27.9 K
0.3 K
août 2024
23.7 K
135.0 K
juil. 2024
135.0 K
26.4 K
36.2 K
juin 2024
32.3 K
50.3 K
mai 2024
50.3 K
8.3 K
8.4 K
avr. 2024
8.9 K
10.9 K
mars 2024
10.9 K
9.7 K
4.1 K
févr. 2024
16.8 K
10.4 K
3.1 K
janv. 2024
14.1 K
12.5 K
5.5 K
déc. 2023
11.7 K
-0.7 K
0.6 K
nov. 2023
16.0 K
-2.1 K
8.9 K
oct. 2023
17.8 K
-3.4 K
8.9 K
sept. 2023
20.4 K
-4.7 K
0.9 K
août 2023
0.9 K
-6.0 K
7.4 K
juil. 2023
29.1 K
-7.3 K
16.2 K
juin 2023
25.7 K
-8.6 K
-22.5 K
mai 2023
-13.6 K
-9.6 K
23.4 K
avr. 2023
46.7 K
-10.8 K
26.5 K
mars 2023
28.2 K
-11.8 K
-18.8 K
févr. 2023
-11.2 K
-12.4 K
-30.3 K
janv. 2023
-12.9 K
-12.9 K
-3.2 K
déc. 2022
19.7 K
-13.3 K
16.1 K
nov. 2022
30.4 K
-13.3 K
-6.4 K
oct. 2022
3.3 K
-12.6 K
3.9 K
sept. 2022
25.5 K
-11.4 K
1.1 K
août 2022
6.3 K
-9.2 K
-14.5 K
juil. 2022
-10.6 K
-6.1 K
-26.8 K
juin 2022
-20.1 K
-2.1 K
-34.7 K
mai 2022
-19.7 K
2.5 K
-65.5 K
avr. 2022
-56.9 K
7.4 K
-81.6 K
mars 2022
-46.9 K
12.5 K
-58.0 K
févr. 2022
-48.1 K
17.8 K
-67.3 K
janv. 2022
-31.9 K
23.2 K
-51.6 K
déc. 2021
-43.3 K
29.1 K
-95.1 K
nov. 2021
-49.7 K
34.9 K
-58.5 K
oct. 2021
-14.9 K
40.2 K
-85.9 K
sept. 2021
-51.1 K
47.3 K
-88.0 K
août 2021
-58.6 K
55.6 K
-48.9 K
juil. 2021
-7.8 K
64.4 K
-136.1 K
juin 2021
-114.7 K
79.3 K
-151.4 K
mai 2021
-92.6 K
94.7 K
-55.8 K
avr. 2021
-15.1 K
105.7 K
-19.4 K
mars 2021
10.2 K
113.0 K
67.2 K
févr. 2021
86.5 K
116.5 K
-20.8 K
