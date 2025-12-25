Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (Claimant Count Change) отражает изменение общего числа людей, обратившихся за пособием в отчетном месяце. Расчет показателя основывается на административных данных о системе льгот и социальной поддержки.

Сюда включены люди, обратившиеся не только за получением пособия собственно по безработице, но и за другими формами финансового обеспечения по случаю утери возможности заработка. К примеру, к таким формам обеспечения относится так называемый Универсальный Кредит (Universal Credit) — ежемесячный платеж, который сегодня заменяет шесть отмененных ранее льгот и начислений.

Изменение числа заявок на пособие по безработице связано с ростом количества безработных, но не абсолютно с ним совпадает. Во-первых, не все безработные подают заявку на пособие и официально состоят на учете. Во-вторых, право на получение пособий имеют и некоторые люди, которые не обязаны искать работу: например, по болезни или инвалидности.

Однако, несмотря на это, показатель всё же отражает ситуацию на рынке труда. Рост количества заявок свидетельствует о ее ухудшении. Поскольку отчеты о занятости являются одним из важнейших факторов, определяющих действия Комитета по монетарной политике Банка Англии, то ухудшение обстановки на рынке труда может отрицательно повлиять на котировки фунта.

