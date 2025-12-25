КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (United Kingdom Claimant Count Change)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Труд
Средняя 25.7 тыс 20.2 тыс
-2.0 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (Claimant Count Change) отражает изменение общего числа людей, обратившихся за пособием в отчетном месяце. Расчет показателя основывается на административных данных о системе льгот и социальной поддержки.

Сюда включены люди, обратившиеся не только за получением пособия собственно по безработице, но и за другими формами финансового обеспечения по случаю утери возможности заработка. К примеру, к таким формам обеспечения относится так называемый Универсальный Кредит (Universal Credit) — ежемесячный платеж, который сегодня заменяет шесть отмененных ранее льгот и начислений.

Изменение числа заявок на пособие по безработице связано с ростом количества безработных, но не абсолютно с ним совпадает. Во-первых, не все безработные подают заявку на пособие и официально состоят на учете. Во-вторых, право на получение пособий имеют и некоторые люди, которые не обязаны искать работу: например, по болезни или инвалидности.

Однако, несмотря на это, показатель всё же отражает ситуацию на рынке труда. Рост количества заявок свидетельствует о ее ухудшении. Поскольку отчеты о занятости являются одним из важнейших факторов, определяющих действия Комитета по монетарной политике Банка Англии, то ухудшение обстановки на рынке труда может отрицательно повлиять на котировки фунта.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (United Kingdom Claimant Count Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
25.7 тыс
20.2 тыс
-2.0 тыс
июнь 2025
25.9 тыс
33.9 тыс
15.3 тыс
май 2025
33.1 тыс
31.2 тыс
-21.1 тыс
февр. 2025
44.2 тыс
31.5 тыс
2.8 тыс
янв. 2025
22.0 тыс
13.4 тыс
-15.1 тыс
нояб. 2024
0.3 тыс
27.3 тыс
-10.9 тыс
окт. 2024
26.6 тыс
89.6 тыс
10.1 тыс
сент. 2024
27.9 тыс
0.3 тыс
авг. 2024
23.7 тыс
135.0 тыс
июль 2024
135.0 тыс
26.4 тыс
36.2 тыс
июнь 2024
32.3 тыс
50.3 тыс
май 2024
50.3 тыс
8.3 тыс
8.4 тыс
апр. 2024
8.9 тыс
10.9 тыс
март 2024
10.9 тыс
9.7 тыс
4.1 тыс
февр. 2024
16.8 тыс
10.4 тыс
3.1 тыс
янв. 2024
14.1 тыс
12.5 тыс
5.5 тыс
дек. 2023
11.7 тыс
-0.7 тыс
0.6 тыс
нояб. 2023
16.0 тыс
-2.1 тыс
8.9 тыс
окт. 2023
17.8 тыс
-3.4 тыс
8.9 тыс
сент. 2023
20.4 тыс
-4.7 тыс
0.9 тыс
авг. 2023
0.9 тыс
-6.0 тыс
7.4 тыс
июль 2023
29.1 тыс
-7.3 тыс
16.2 тыс
июнь 2023
25.7 тыс
-8.6 тыс
-22.5 тыс
май 2023
-13.6 тыс
-9.6 тыс
23.4 тыс
апр. 2023
46.7 тыс
-10.8 тыс
26.5 тыс
март 2023
28.2 тыс
-11.8 тыс
-18.8 тыс
февр. 2023
-11.2 тыс
-12.4 тыс
-30.3 тыс
янв. 2023
-12.9 тыс
-12.9 тыс
-3.2 тыс
дек. 2022
19.7 тыс
-13.3 тыс
16.1 тыс
нояб. 2022
30.4 тыс
-13.3 тыс
-6.4 тыс
окт. 2022
3.3 тыс
-12.6 тыс
3.9 тыс
сент. 2022
25.5 тыс
-11.4 тыс
1.1 тыс
авг. 2022
6.3 тыс
-9.2 тыс
-14.5 тыс
июль 2022
-10.6 тыс
-6.1 тыс
-26.8 тыс
июнь 2022
-20.1 тыс
-2.1 тыс
-34.7 тыс
май 2022
-19.7 тыс
2.5 тыс
-65.5 тыс
апр. 2022
-56.9 тыс
7.4 тыс
-81.6 тыс
март 2022
-46.9 тыс
12.5 тыс
-58.0 тыс
февр. 2022
-48.1 тыс
17.8 тыс
-67.3 тыс
янв. 2022
-31.9 тыс
23.2 тыс
-51.6 тыс
дек. 2021
-43.3 тыс
29.1 тыс
-95.1 тыс
нояб. 2021
-49.7 тыс
34.9 тыс
-58.5 тыс
окт. 2021
-14.9 тыс
40.2 тыс
-85.9 тыс
сент. 2021
-51.1 тыс
47.3 тыс
-88.0 тыс
авг. 2021
-58.6 тыс
55.6 тыс
-48.9 тыс
июль 2021
-7.8 тыс
64.4 тыс
-136.1 тыс
июнь 2021
-114.7 тыс
79.3 тыс
-151.4 тыс
май 2021
-92.6 тыс
94.7 тыс
-55.8 тыс
апр. 2021
-15.1 тыс
105.7 тыс
-19.4 тыс
март 2021
10.2 тыс
113.0 тыс
67.2 тыс
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания