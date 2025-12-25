Экономический календарь
Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (United Kingdom Claimant Count Change)
|Средняя
|25.7 тыс
|20.2 тыс
|
-2.0 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (Claimant Count Change) отражает изменение общего числа людей, обратившихся за пособием в отчетном месяце. Расчет показателя основывается на административных данных о системе льгот и социальной поддержки.
Сюда включены люди, обратившиеся не только за получением пособия собственно по безработице, но и за другими формами финансового обеспечения по случаю утери возможности заработка. К примеру, к таким формам обеспечения относится так называемый Универсальный Кредит (Universal Credit) — ежемесячный платеж, который сегодня заменяет шесть отмененных ранее льгот и начислений.
Изменение числа заявок на пособие по безработице связано с ростом количества безработных, но не абсолютно с ним совпадает. Во-первых, не все безработные подают заявку на пособие и официально состоят на учете. Во-вторых, право на получение пособий имеют и некоторые люди, которые не обязаны искать работу: например, по болезни или инвалидности.
Однако, несмотря на это, показатель всё же отражает ситуацию на рынке труда. Рост количества заявок свидетельствует о ее ухудшении. Поскольку отчеты о занятости являются одним из важнейших факторов, определяющих действия Комитета по монетарной политике Банка Англии, то ухудшение обстановки на рынке труда может отрицательно повлиять на котировки фунта.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (United Kingdom Claimant Count Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
