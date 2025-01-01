ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteShort 

WriteShort

short または ushort 型の変数をファイルに書き込みます。

uint  WriteShort(
  short  value      // 値
  ）

パラメータ

value

[in]  書かれる変数

戻り値

書かれたバイト数