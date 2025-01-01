ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFile 

CFile

CFile は CFileBin 及び CFileTxt クラスの基本クラスです。

説明

CFile クラスは派生クラスの MQL5 API 関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CFile: public CObject

タイトル

  #include <Files\File.mqh>

継承階層

  CObject

      CFile

直接子孫

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

クラスメソッド

属性

 

Handle

ファイルハンドルを取得します。

Filename

ファイル名を取得します。

Flags

ファイルフラグを取得します。

SetUnicode

FILE_UNICODE フラグを設定/クリアします。

SetCommon

FILE_COMMON フラグを設定/クリアします。

一般的なファイルメソッド

 

Open

ファイルを開きます。

Close

ファイルを閉じます。

Delete

ファイルを削除します。

IsExist

ファイルの存在をチェックします。

Copy

ファイルを複製します。

Move

ファイルを名前変更/移動します。

Size

ファイルサイズを取得します。

Tell

現在のファイル位置を取得します。

Seek

現在のファイル位置を設定します。

Flush

データをディスクに描きだします。

IsEnding

ファイルの終わりをチェックします。

IsLineEnding

行の終わりをチェックします。

一般的なフォルダメソッド

 

FolderCreate

フォルダを作成します。

FolderDelete

フォルダを削除します。

FolderClean

フォルダをクリアします。

検索メソッド

 

FileFindFirst

検索を開始します。

FileFindNext

ファイルの検索を続行します。

FileFindClose

検索ハンドルを閉じます。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 