- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile は CFileBin 及び CFileTxt クラスの基本クラスです。
説明
CFile クラスは派生クラスの MQL5 API 関数への容易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CFile: public CObject
タイトル
|
#include <Files\File.mqh>
クラスメソッド
|
属性
|
|
ファイルハンドルを取得します。
|
ファイル名を取得します。
|
ファイルフラグを取得します。
|
FILE_UNICODE フラグを設定/クリアします。
|
FILE_COMMON フラグを設定/クリアします。
|
一般的なファイルメソッド
|
|
ファイルを開きます。
|
ファイルを閉じます。
|
ファイルを削除します。
|
ファイルの存在をチェックします。
|
ファイルを複製します。
|
ファイルを名前変更/移動します。
|
ファイルサイズを取得します。
|
現在のファイル位置を取得します。
|
現在のファイル位置を設定します。
|
データをディスクに描きだします。
|
ファイルの終わりをチェックします。
|
行の終わりをチェックします。
|
一般的なフォルダメソッド
|
|
フォルダを作成します。
|
フォルダを削除します。
|
フォルダをクリアします。
|
検索メソッド
|
|
検索を開始します。
|
ファイルの検索を続行します。
|
検索ハンドルを閉じます。