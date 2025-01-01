MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteLongArray
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteLongArray
long または ulong 型の変数の配列をファイルに書き込みます。
|
uint WriteLongArray(
パラメータ
array[]
[in] 書かれる配列
start_item=0
[in] 書き込みが始まる要素
items_count=-1
[in] 書かれる要素の数（-1 - 配列全体）
戻り値
書かれたバイト数