MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteLongArray 

WriteLongArray

long または ulong 型の変数の配列をファイルに書き込みます。

uint  WriteLongArray(
  long&  array[],            // 書かれる配列
  int    start_item=0,      // 開始要素
  int    items_count=-1      // 書かれる要素数
  ）

パラメータ

array[]

[in]  書かれる配列

start_item=0

[in]  書き込みが始まる要素

items_count=-1

[in]  書かれる要素の数（-1 - 配列全体）

戻り値

書かれたバイト数