WriteString

string 型の変数をファイルに書き込みます。

uint  WriteString(
  const string  value      // 値
  ）

パラメータ

value

[in]  書かれる文字列

戻り値

書かれたバイト数

WriteString

string 型の変数をファイルに書き込みます。

uint  WriteString(
  const string  value,    // 値
  int          size      // サイズ
  ）

パラメータ

value

[in]  書かれる文字列

size

[in]  書かれるバイト数

戻り値

書かれたバイト数