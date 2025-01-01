ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinReadObject 

ReadObject

CObject 継承クラスのインスタンスのデータをファイルから読み込みます。

bool  ReadObject(
  CObject*  object      // オブジェクトポインタ
  ）

パラメータ

object

[in]  読み込まれる CObject 継承クラスのインスタンスへの参照

戻り値

成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false