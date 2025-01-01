MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinReadObject
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
ReadObject
CObject 継承クラスのインスタンスのデータをファイルから読み込みます。
|
bool ReadObject(
パラメータ
object
[in] 読み込まれる CObject 継承クラスのインスタンスへの参照
戻り値
成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false