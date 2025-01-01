MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileSetUnicode
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetUnicode
FILE_UNICODE フラグを設定/クリアします。
|
void SetUnicode(
パラメータ
unicode
[in] FILE_UNICODE フラグの新しい値
注意事項
文字列操作の結果は FILE_UNICODE フラグに依存します。false の場合には、ANSI コードが使用されます（1バイトのシンボル）。true の場合には、UNICODE コードが使用されます（ 2 バイトのシンボル）。ファイルが既に開いている場合、フラグは変更出来ません。