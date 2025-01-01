ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileSetUnicode 

SetUnicode

FILE_UNICODE フラグを設定/クリアします。

void  SetUnicode(
  bool  unicode      // 新しいフラグ値
  ）

パラメータ

unicode

[in]  FILE_UNICODE フラグの新しい値

注意事項

文字列操作の結果は FILE_UNICODE フラグに依存します。false の場合には、ANSI コードが使用されます（1バイトのシンボル）。true の場合には、UNICODE コードが使用されます（ 2 バイトのシンボル）。ファイルが既に開いている場合、フラグは変更出来ません。