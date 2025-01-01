ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileFolderClean 

FolderClean

指定されたフォルダを削除します。

bool  FolderClean(
  const string  folder_name      // フォルダ名
  ）

パラメータ

folder_name

[in]  削除されるフォルダの名称FILE_COMMON フラグで定義されたフォルダとの相対パスが含まれます。

戻り値

成功の場合は true、フォルダが削除できなかった場合は false

注意事項

作業フォルダは SetCommon() で設定された FILE_COMMON フラグに依存します。