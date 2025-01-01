ドキュメントセクション
FileFindFirst() 関数で始められたファイル検索を続けます。

bool  FileFindNext(
  int      search_handle,    // 検索ハンドル
  string&  file_name          // 次に見つかったファイルの文字列参照
  ）

パラメータ

search_handle

[in]  FileFindFirst() メソッドに返された検索ハンドル

file_name

[in]  成功の場合、次に見つかったファイル名の文字列参照

戻り値

成功した場合は true、指定されたフィルタに対応するファイルが存在しない場合は false