MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileFileFindNext
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindNext
FileFindFirst() 関数で始められたファイル検索を続けます。
bool FileFindNext(
パラメータ
search_handle
[in] FileFindFirst() メソッドに返された検索ハンドル
file_name
[in] 成功の場合、次に見つかったファイル名の文字列参照
戻り値
成功した場合は true、指定されたフィルタに対応するファイルが存在しない場合は false