WriteChar

char または uchar 型の変数をファイルに書き込みます。

uint  WriteChar(
  char  value      // 値
  ）

パラメータ

value

[in]  書かれる変数

戻り値

書かれたバイト数