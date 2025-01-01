ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinReadLong 

ReadLong

long または ulong 型の変数をファイルから読み込みます。

bool  ReadLong(
  long&  value     
  ）

パラメータ

value

[in]  long または ulong 型の読まれる変数

戻り値

成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false