MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileSetCommon
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetCommon
FILE_COMMON フラグを設定/クリアします。
|
void SetCommon(
パラメータ
common
[in] FILE_COMMON フラグの新しい値
注意事項
FILE_COMMON フラグは現在の操作フォルダを決定します。false の場合は、ローカル端末フォルダが使用されます。true の場合は、Common Data Folder フォルダ(全端末に共通なデータフォルダ）が使用されます。ファイルが既に開いている場合、フラグは変更出来ません。