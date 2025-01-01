ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileSetCommon 

SetCommon

FILE_COMMON フラグを設定/クリアします。

void  SetCommon(
  bool  common      // 新しいフラグ値
  ）

パラメータ

common

[in]  FILE_COMMON フラグの新しい値

注意事項

FILE_COMMON フラグは現在の操作フォルダを決定します。false の場合は、ローカル端末フォルダが使用されます。true の場合は、Common Data Folder フォルダ(全端末に共通なデータフォルダ）が使用されます。ファイルが既に開いている場合、フラグは変更出来ません。