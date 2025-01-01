MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileFolderDelete
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderDelete
指定されたフォルダを削除します。
bool FolderDelete(
パラメータ
folder_name
[in] 削除されるフォルダの名称FILE_COMMON フラグで定義されたフォルダとの相対パスが含まれます。
戻り値
成功の場合は true、フォルダが削除できなかった場合は false
注意事項
作業フォルダは SetCommon() で設定された FILE_COMMON フラグに依存します。