ReadString

string 型の変数をファイルから読み込みます。

bool  ReadString(
  string&  value      // 読まれる文字列
  ）

パラメータ

value

[in]  string 型の読まれる変数

戻り値

成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false

