ReadChar

char または uchar 型の変数をファイルから読み込みます。

bool  ReadChar(
  char&  value      // 読まれる変数
  ）

パラメータ

value

[in]  char 型の読まれる変数

戻り値

成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false