MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteLong
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteLong
long または ulong 型の変数をファイルに書き込みます。
uint WriteLong(
パラメータ
value
[in] 書かれる変数
戻り値
書かれたバイト数