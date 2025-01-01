ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteObject 

WriteObject

CObject 継承クラスのインスタンスのデータをファイルに書き込みます。

bool  WriteObject(
  CObject*  object      // オブジェクトへの参照
  ）

パラメータ

object

[in]  書き込む CObject 継承クラスのインスタンスへの参照

戻り値

成功の場合は true、データが書き込まれなかった場合は false

 