MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinOpen 

Open

指定されたバイナリファイルを開いて、成功した場合クラスインスタンスに割り当てます。

int  Open(
  const string  file_name,    // ファイル名
  int          flags          // フラグ
  ）

パラメータ

file_name

[in]  開かれるファイルの名称

flags

[in]  ファイルを開く際のフラグ（FILE_BIN フラグは強制されます）

戻り値

開かれたファイルのハンドル