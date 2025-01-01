- Open
Open
指定されたバイナリファイルを開いて、成功した場合クラスインスタンスに割り当てます。
|
int Open(
パラメータ
file_name
[in] 開かれるファイルの名称
flags
[in] ファイルを開く際のフラグ（FILE_BIN フラグは強制されます）
戻り値
開かれたファイルのハンドル