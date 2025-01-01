ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinReadIntegerArray 

ReadIntegerArray

int または uint 型の変数の配列をファイルから読み込みます。

bool  ReadIntegerArray(
  int&  array[],            // 読まれる配列
  int  start_item=0,      // 開始要素
  int  items_count=-1      // 読まれる要素数
  ）

パラメータ

array[]

[in]  読まれる int または uint 型の変数の配列への参照

start_item=0

[in]  読み込みが始まる要素

items_count=-1

[in]  読み込まれる要素の数（-1 - ファイルの終わりまで読み込む）

戻り値

成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false