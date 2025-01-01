MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinReadDoubleArray
ReadDoubleArray
double 型の変数の配列をファイルから読み込みます。
|
bool ReadDoubleArray(
パラメータ
array[]
[in] 読まれる double 型の変数の配列への参照
start_item=0
[in] 読み込みが始まる要素
items_count=-1
[in] 読み込まれる要素の数（-1 - ファイルの終わりまで読み込む）
戻り値
成功の場合は true、データが読み込まれなかった場合は false