MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileFolderCreate 

FolderCreate

新しいフォルダを作成します。

bool  FolderCreate(
  const string  folder_name      // フォルダ名
  ）

パラメータ

folder_name

[in]  作成されるフォルダの名称FILE_COMMON フラグで定義されたフォルダとの相対パスが含まれます。

戻り値

成功の場合は true、フォルダが作成できなかった場合は false

注意事項

作業フォルダは SetCommon() で設定された FILE_COMMON フラグに依存します。