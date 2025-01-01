void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// オブジェクトが見つからない

{

//--- 失敗を通知する

Print("Object ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- チャートの最高値を取得する

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- チャートの最安値を取得する

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- チャート上のバーの数

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 各足のオープン時間を書き込むための配列を作成する

datetime Time[];

//--- 配列へのアクセスを時系列としてアレンジ

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- チャートで表示されているバーのデータをこの配列にコピー

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Could not copy the array with the open time!");

return;

}

//--- 予備の準備完了



//--- チャートの中央のバーのインデックス

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- チャートの赤道 - 最大値と最小値の間

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- 最初のアンカーポイントの座標を中央に設定

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- 2 番目のアンカーポイントを右に設定

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- スケールを Pips / Bar 単位で設定

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- 線のトレンドを設定

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- 線の幅を設定

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- 線のスタイルを定義

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- 線の色を設定

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- ユーザのオブジェクト選択を許可

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- 自分で選ぶ

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- チャートに描画する

ChartRedraw(0);

}

}