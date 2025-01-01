エリオット波動のレベル
エリオット波動は OBJ_ELLIOTWAVE 5 及び OBJ_ELLIOTWAVE 3 型のグラフィックオブジェクトで表されます。波の大きさ（波の指標法）を設定するには OBJPROP_DEGREE プロパティが使用され、ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE 列挙体の値のいずれかを割り当てることが出来ます。
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
ID
|
説明
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
グランドスーパーサイクル。
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
スーパーサイクル。
|
ELLIOTT_CYCLE
|
サイクル。
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
プライマリ。
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
インターメディエイト。
|
ELLIOTT_MINOR
|
マイナー。
|
ELLIOTT_MINUTE
|
ミニュート。
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
ミヌエット。
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
サブミヌエット。
例:
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)