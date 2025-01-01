ドキュメントセクション
エリオット波動のレベル

エリオット波動は OBJ_ELLIOTWAVE 5 及び OBJ_ELLIOTWAVE 3 型のグラフィックオブジェクトで表されます。波の大きさ（波の指標法）を設定するには OBJPROP_DEGREE プロパティが使用され、ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE 列挙体の値のいずれかを割り当てることが出来ます。

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

ID

説明

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

グランドスーパーサイクル。

ELLIOTT_SUPERCYCLE

スーパーサイクル。

ELLIOTT_CYCLE

サイクル。

ELLIOTT_PRIMARY

プライマリ。

ELLIOTT_INTERMEDIATE

インターメディエイト。

ELLIOTT_MINOR

マイナー。

ELLIOTT_MINUTE

ミニュート。

ELLIOTT_MINUETTE

ミヌエット。

ELLIOTT_SUBMINUETTE

サブミヌエット。

例:

  for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
    {
    string currobj=ObjectName(0,i);
    if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) ||
        ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
       {
        //--- マーキングレベルを INTERMEDIATE に設定
        ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
        //--- 波の頂部との間の線を表す
        ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
        //--- 線の色を設定する
        ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
        //--- 線の幅を設定する
        ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
        //--- 記述を設定する
        ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
       }
    }