MetaTrader 5 プラットフォームに新しい UI 言語を追加する方法

はじめに

MetaTrader 5 プラットフォームのユーザーインターフェースは使用頻度の高い主だった言語に翻訳されています。あなたの母国語がサポートされている言語に含まれていなかったとしてもご心配なく。MetaTrader 5 はもともと完全な Unicode サポートを組み込んでおり、ユーザーインターフェースを翻訳するのには特別な MultiLanguage Pack ユーティリティが使用されます。このユーティリティにより、だれもが MetaTrader 5 プラットフォームのクライアントコンポーネントを世界のあらゆる言語に翻訳することができるのです。

本稿ではユーザーインターフェースの新規言語を追加する手順のすべてを考察していきます。MetaTrader 5 MultiLanguage Pack ユーティリティを使用してダウンロード、インストール、起動する方法を学習します。利用法の特殊性を取り上げ、最終結果を確認します。





MultiLanguage Pack - ダウンロード、インストール、構成

MetaTrader 5 MultiLanguage Pack の最新バージョンはつねに MetaQuotes Software Corp. からダウンロード可能です。以下のリンクのウェブサイト：https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5mlpsetup.exe インストール手順は標準的で問題が起こることはありません。デフォルトではユーティリティは "C:\Program Files\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\" フォルダにインストールされ、「スタート」メニューに必要なショートカットが追加されます。

インストールはまた CHM 形式の「ユーザーガイド」と翻訳プロジェクトを2件インクルードしています。MetaTrader 5 クライアント端末（"\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects\terminal5.prl"）および MetaEditor 5（"\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects\metaeditor5.prl"）です。

翻訳プロジェクトには MetaTrader 5 プロダクトのユーザーインターフェースの利用可能な言語がすべて含まれています。MultiLanguage Pack を最初に起動するとき、「クライアント端末」の翻訳プロジェクトはデフォルトで開き、それは以下のようなものです。

翻訳プロジェクトファイルは PRL 拡張子を持ち、デフォルトで MetaTrader 5 MultiLanguage Pack アプリケーションと関連づけられています。





MultiLanguage Pack - ユーザーインターフェース

MultiLanguage Pack にはシンプルでユーザーにとって使いやすいインターフェースが入っています。それは「メインメニュー」 (1)、「ツールバー」(2)、「プロジェクトブラウザ (3) 、「ワークスペース」 (4)で構成されています。

「メインメニュー」はプロジェクト管理の基本コマンドを提供します。その中には「ツールバー」で重複しているものもあります。特定コマンドは対応しているコンテクストメニューから発生します。

多くのコマンドはキーボードショートカットを持ちます。利用可能なコマンドすべての完全記述とショートカットは「ユーザーガイド」で見つけることができます。

「プロジェクトブラウザ」はプロジェクトを通してのナビゲーションを提供し、言語サブプロジェクトを持ちます。各サブプロジェクトは指定言語への翻訳であり、3つの主要なリソースグループを持ちます。ストリング、メニュー、ダイアログです。

メニュー 「メニュー」セクションはプログラムに表示される全メニュー（メインおよびコンテクスト）のテキストと関連づいています。「メニュー」のストラクチャには明確な階層があります。すべてのメニューおよびその項目には番号がついています。サブメニューはサブセクションとして表示されています。アンドマーク （&） はメニュー項目内に選択された文字の前につく特殊な文字です。この文字は Alt キーと共に押されるとコマンドをアクティブにし、またはサブメニューを開きます。 文字には下線が引かれます。

ダイアログ 「ダイアログ」セクションはすべてのダイアログボックスまたはその部分（タブ）をリストアップします。ダイアログボックスのテキストストリングもまた番号がつけられています。

ストリング 「ストリング」には「メニュー」や「ダイアログ」に分類されないその他すべてのテキストが含まれます。これらはボタン、ダイアログボックスとそのタブ、列見出し、ツールチップ、「ステータス」バーのテキスト、さまざまなメッセージのテキストなどと呼ばれるかもしれません。

「ワークスペース」 は実際ユーザーインターフェース要素を翻訳するのに使用されます。翻訳手順はいたってシンプルです。言語、それからリソースのサブグループを選択し、「ワークスペース」で一行ずつ翻訳を開始します。

翻訳中、「プレビュー」機能を使用したダイアログボックスやメニューがどのように見えるか確認することができます。このコマンドは「メインメニュー」、「ツールバー」、F8 キーを押しても利用可能です。「ストリング」には「プレビュー」は使用できません。





MultiLanguage Pack - 動作方法

UI 言語を取得する手順は以下のフローチャートとして表現されます。

1. 言語の追加 MetaTrader 5 プラットフォームは完全に Unicode エンコードをサポートしているため、そのコンポーネントのユーザーインターフェースは世界のいかなる言語にも簡単に翻訳可能です。言語を追加したあと、ソース言語である英語のリソースはターゲット言語のサブプロジェクトにコピーされます。その後、これらリソースは翻訳可能となります。

2. 翻訳 これがもっとも時間の取られる段階です。MetaTrader 5 プラットフォームのデフォルト言語は英語です。翻訳はすべて英語から一行ずつ連続して行われます。翻訳が完了すると、プロジェクトをコンパイルする必要があります。

3. コンパイル プロジェクトをコンパイルすると各言語に対するターゲットファイルが作成されます。ターゲットファイルには LNG 拡張子があり次の名づけスキームがあります。<module>_<language>.lng。たとえばクライアント端末の言語ファイルがロシア語に翻訳されると"terminal_russian.lng"と名づけられます。コンパイルされた言語ファイルは MetaTrader 5 プロダクトのサブフォルダ"\Languages" に入れられます。

たとえば「クライアント端末」が "C:\Program Files\MetaTrader 5\" フォルダにインストールされると、そのユーザーインターフェースの翻訳が "C:\Program Files\MetaTrader 5\Languages\" に入ります。プロジェクトの翻訳を更新するたびに LNG ファイルを上書きする必要があります。

4. 翻訳チェック 確実に翻訳のクオリティーを確認する必要があります。スペルエラーのほかにも翻訳は割り当てられたスペースに収まっていないことがよくあります。この場合には、翻訳をもっと簡潔に表現するか意味を損なわず語をいくつか短縮する必要があります。これは特に「ストリング」に対して行うべきことです。というのもそれに対するプレビューはないからです。

5. 翻訳の公表 インターフェースの翻訳が完成し検証したらそれを MetaQuotes Software Corp.に送信することができます。その際『送信』コマンドを使用します。技術チェック後、みなさんの翻訳は MetaTrader 5 プロダクトの標準配布版にインクルードされるかもしれません。





翻訳例

MetaEditorの例でユーザーインターフェースの翻訳段階をすべて考察します。このためには MultiLanguage Pack と共にインストールされる MetaEditor 5 翻訳プロジェクトが必要です。例としてさまざまな UI 要素のドイツ語訳を追加します。

1. 言語追加

プロジェクトに新言語を追加します。これを行うには『編集』メニューから『新言語を追加する』を選択するか、 「ツールバー」のボタンをクリックするか、Ctrl+A を押します。

「新言語を追加する」ダイアログボックスで『ドイツ語』を選択し、OK をクリックします。「プロジェクトブラウザ」に新言語の分岐が作成されます。

2. 翻訳

さまざまな UI 要素の翻訳プロセスを考察します。

メニュー

「メニュー」カテゴリーを拡張し、メニュー [128] を選択します。メニュー項目を翻訳します。

N の前のアンドマーク & は Alt キーと用いるショートカットに対応するよう指定します。コマンド名の直後には \t エスケープ記号がきて、そのあと Ctrl+N ショートカットがきます。MetaEditor 5 ユーザーインターフェースでは翻訳は以下のように表示されます。

文字 N は Alt キーと一緒に使用される場合強調されます。タブ文字はショートカットテキストからコマンドテキストを分離し、ショートカットテキストを右寄せします。

タブ文字、 (\t) 、ショートカットテキストはつねに元のテキストの位置を守ります。ただし & 記号の位置は必ずしも元のテキストと一致する必要はありません。要点は、ショートカットキーはメニューの各コマンドに対してユニークでなければならないということです。

翻訳されたテキストが正確にすでに出た原文の繰り返しになっていれば MultiLanguage Pack は適切な位置に代わりの翻訳を提供します。われわれの場合、それはメニュー [133] と同じメニュー項目を翻訳することを提案します。

ステータスバーのメッセージおよびツールバーのボタン

「ストリング」グループでは行 57600 を検索し、それを翻訳します。この原文には「ステータスバー」に表示されるテキストが含まれています。『新規』コマンドの上にマウスをもってくると翻訳はすでにされています。コマンド記述の後にはなじみのあるホットキーのテキストが続きます。その次には新しい行を指定する the

エスケープ文字と「ツールバー」ボタンのテキストがきます。

MetaEditor 5 UI では翻訳は以下のように表示されます。

ダイアログボックス

「ダイアログボックス」グループでは [349] イントロダクションページのダイアログボックスを開きます。このダイアログボックス内のすべての行を翻訳します。

やりやすいように、「プレビュー」機能を使って翻訳済みのダイアログボックスがどのように表示されるか確認することができます。

そしてこれがプログラム内での表記です。

標準ボタン（戻る、次へ、キャンセル、など）のテキストはオペレーションシステム言語に依存します。これら特殊なボタンは MultiLanguage Pack で翻訳することはできません。

翻訳プロセスにおいて %s、%d、

、\tなどの特殊な文字を持つストリングに出くわすことがあります。ここで注意が必要です。というのもこれらは UI でテキストストリングを表示する際に特別な意味を持つからです。たとえば%s はテキスト行と置き換え、%d は整数と置き換え、そして

は改行、などです。「ユーザーガイド」の付録Ｂにて翻訳不能語の完全リストを見ることができます。

3. コンパイル

プロジェクトをコンパイルします。このためには ボタンをクリックするか『ツールメニュー』から『プロジェクトをコンパイルする』を選択するか、または F9 キーを押します。

プロジェクトファイル（われわれの例ではそれは"C:\Program Files \MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects"です）と同じフォルダで MultiLanguage Pack はプロジェクトの全言語に対してターゲット LNG ファイルを作成します。続くコンパイルそれぞれによって既存のターゲットファイルは更新されます。

4. 翻訳チェック

残念ながら MultiLanguage Pack には内蔵スペルチェック機能はありません。ただ、翻訳をエクスポートして Microsoft Word などあらゆるワープロでスペルチェックをすることができます。これを行うには、プロジェクトブラウザの言語サブプロジェクトの上で右クリックし、『テキストとして保存する』を選択します。

選択された言語に対する原文はすべて（ストリング、メニュー、ダイアログ）指定のテキストファイルにエクスポートされます。

5. 翻訳公表

翻訳を完全にチェックします。UI 要素すべてがエラーなく正しく表示されていることを確認します。

「ツールバー」の ボタンを押すか、『ツール』メニューから『MetaQuotes ServiceDeskに送信する』を選択します。

ご自分の名前と連絡先Ｅメールを入力し、『送信』ボタンをクリックします。

みなさんの翻訳はわれわれの TeamWox グループウェアにリクエストとして送信されます。技術チェックが行われたあと、翻訳は MetaTrader 5 プロダクトの標準配布にインクルードされます。

翻訳公表の標準機能を使用し、コンパイルされた LNG ファイルとして翻訳をＥメールで送信することは『しないでください』。





辞書

翻訳スピードと一貫性を高めるため、MultiLanguage Pack には「辞書」機能があります。辞書機能により繰り返される文を素早く翻訳することができます。既定のストリングを前に翻訳したことがあると確信したら、コンテキストメニューの『辞書から翻訳する』コマンドを選択して（またはCtrl+Dを押して）速く翻訳を置き換えることができます。

あるストリングが翻訳済みであれば自動的に翻訳されます。

プロジェクトがコンパイルされるとき翻訳は全言語について「辞書」に記録されます。

「辞書」機能によりバッチモードでUIを翻訳することができます。これには「ツールバー」の ボタンを押すか、『編集』メニューから同じコマンドを選択します。

このウィンドウでは、「辞書」からの翻訳を使いたい行を選択し、『適用』をクリックします。





便利なヒント

つねに文脈に従って翻訳します。

検索機能（『編集』メニューの『検索』と『次を検索』コマンド）を利用します。

検索は大文字小文字を区別します。また検索している文が &、 \t、

などの特殊文字を含む場合もあります。

その場合は特殊文字についての注意点を思い出してください。

「タブ」キーで「プロジェクトブラウザ」と「ワークスペース」を切り替えることができます。

テキスト行の編集を始めるには、ダブルクリックの他に F2 キーを使用することができます。

「ワークスペース」での検索を簡単にするには『次へ』（Alt+Right）と『前へ』（Alt+Left） コマンドを使います。

『統計』コマンドは『「ツールバー」の『ツール』メニューで利用可能で、言語別に翻訳された語数に関する詳細統計情報が表示されます。





おわりに

本稿が MetaTrader 5 UI をご自身の言語に翻訳しようと思うきっかけになることを願っています。MetaQuotes Software Corp. はプロダクトでサポートされている可能な限り多くの言語に気を配り、このために必要なツールをすべて提供いたします。