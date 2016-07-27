マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査

マーケットの公開前検査は何故必要か

マーケットの全ての製品は、公開前に必ず事前検査を通過することになっています。これは、エキスパートアドバイザーやインディケータの小さな論理エラーが、取引口座の損失に繋がる恐れがあるためです。この理由から、マーケットの製品品質に要求されるレベルを確保する為に必要な、一連の基本検査を私達は開発しました。



マーケットのモデレーターが貴方の製品の検査をする過程でエラーが検出された場合、貴方はそれを必ず修正する必要があります。この記事では、開発者が自分のテクニカルインディケータやトレードロボットで犯しがちなミスについてお話しします。また、以下の記事についても、ご一読いただく事をお勧めします。





トレードロボットのエラーを迅速に検出し修正する方法



プラットフォームに組み込まれたストラテジーテスターは、取引システムを履歴上でチェックするだけでなく、トレードロボット作成時に見過ごした論理/アルゴリズムエラーを検出することができます。テスト時の取引操作やエラー検出に関するメッセージは、全てテスターの操作ログに表示されます。これらのメッセージは、コンテキストメニューのコマンドで呼び出される、特別なログビューアで分析するのに便利です。







図のように、エクスパートアドバイザのテスト後にビューアを開いて、『エラーのみ』モードを有効にしてください。貴方のトレードロボットにエラーがある場合、すぐにそれが表示されます。初回にエラーが検出されなかった場合、銘柄/時間軸/入力パラメータを変え、様々な初期証拠金の額による一連のテストを実行してください。これらの簡単な適用で99％のエラーが検出されますが、この事についてこの記事でお話しをしたいと思います。



検出されたエラーの詳細な分析には、MetaEditorのヒストリーデータによるデバッグを使用してください。ビジュアルテストモードで、チャート価格だけでなく、使用するインディケータの値、そしてプログラムの各変数値をティックごとに見ることができます。これによって、週単位の時間をかけることなく、リアルタイムに貴方の取引戦略を微調整することができます。



取引操作を実行する資金が足りない

毎回取引指示を送信する前に、貴方の口座上の資金が十分であるかどうかを確認する必要があります。今後の注文またはポジションの保有への資金の不足は、イージーミスとなります。



以下の事にご留意ください。指値（逆指値）注文の発注であっても証拠金を必要とする場合があります。





1米ドルや1ユーロなど、意図的に初期証拠金サイズを小さくして、自分のトレードロボットをテストする事をお勧めします。

検査の際に取引操作に対して資金が不足していると表示された場合には、OrderSend()関数を呼び出す代わりに操作ログにエラーに関するメッセージを出力する必要があります。テスト例：

MQL5

bool CheckMoneyForTrade( string symb, double lots, ENUM_ORDER_TYPE type) { MqlTick mqltick; SymbolInfoTick (symb,mqltick); double price=mqltick.ask; if (type== ORDER_TYPE_SELL ) price=mqltick.bid; double margin,free_margin= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); if (! OrderCalcMargin (type,symb,lots,price,margin)) { Print ( "Error in " , __FUNCTION__ , " code=" , GetLastError ()); return ( false ); } if (margin>free_margin) { Print ( "Not enough money for " , EnumToString (type), " " ,lots, " " ,symb, " Error code=" , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

MQL4



bool CheckMoneyForTrade( string symb, double lots, int type) { double free_margin= AccountFreeMarginCheck (symb,type,lots); if (free_margin< 0 ) { string oper=(type== OP_BUY )? "Buy" : "Sell" ; Print ( "Not enough money for " , oper, " " ,lots, " " , symb, " Error code=" , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

取引操作内の不正数量

取引指示の送信前に、注文で指示した数量が正しいかどうかもチェックする必要があります。エキスパートアドバイザが注文で指示しようとしているロット数を、OrderSend()関数の呼び出し前にチェックする必要があります。銘柄仕様ウィンドウに金融商品の為に取引へ許可している最小/最大数量や数量のステップを指定します。MQL5ではこれらの値は、SymbolInfoDouble()関数を使ったENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

列挙から取得できます。

SYMBOL_VOLUME_MIN 取引決済の為の最小数量 SYMBOL_VOLUME_MAX 取引決済の為の最大数量 SYMBOL_VOLUME_STEP 取引決済の為の数量変更の最小ステップ

数量の正確さをチェックする関数の例



bool CheckVolumeValue( double volume, string & description ) { double min_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (volume<min_volume) { description = StringFormat ( "SYMBOL_VOLUME_MIN=%.2fの最小許容以下の数量" ,min_volume); return ( false ); } double max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); if (volume>max_volume) { description = StringFormat ( "SYMBOL_VOLUME_MAX=%.2fの最大許容以下の数量" ,max_volume); return ( false ); } double volume_step= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); int ratio=( int ) MathRound (volume/volume_step); if ( MathAbs (ratio*volume_step-volume)> 0.0000001 ) { description = StringFormat ( "数量はSYMBOL_VOLUME_STEP=%.2fのステップの最小倍数ではありません。直近の正確な数量は%.2f" , volume_step,ratio*volume_step); return ( false ); } description = "数量の正確な値" ; return ( true ); }





指値注文数の制限

その口座に 一度に置ける指値注文の数に制限がある場合があります。更にもう一つ指値注文を発注できるかのチェックを行うIsNewOrderAllowed()関数の例です。

bool IsNewOrderAllowed() { int max_allowed_orders=( int ) AccountInfoInteger (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS); if (max_allowed_orders== 0 ) return (true); int orders= OrdersTotal (); return (orders<max_allowed_orders); }





一つの銘柄に対するロット数の制限



指定した銘柄の保有ポジションの数量サイズを取得するには、PositionSelect()関数を使って事前にポジションを選択する必要があります。これを行った後に、double型を持つ様々な選択されたポジションのプロパティを返すPositionGetDouble()関数を使って、選択したポジションの数量をリクエストします。

double PositionVolume( string symbol) { bool selected= PositionSelect (symbol); if (selected) return ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); else { Print ( __FUNCTION__ , "銘柄に対するPositionSelect()の実行に失敗しました" , symbol, "エラー" , GetLastError ()); return (- 1 ); } }

両建てサポートを持つ口座には、その銘柄で全てのポジションを通過する必要があります。



銘柄の指値注文の取引リクエストを行う前に、1つの銘柄での指値注文や保有ポジションの総量（SYMBOL_VOLUME_LIMIT）に対する制限をチェックする必要があります。制限がない場合、指値注文の数量はSymbolInfoDouble()関数を使って取得できる設定した最大値を超えることはありません。

double max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); if (max_volume== 0 ) volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX );

しかしこのアプローチは、指定した銘柄の現在の指値注文の数量は考慮していません。この値を計算する関数の例を見てみましょう。

double PendingsVolume( string symbol) { double volume_on_symbol= 0 ; ulong ticket; int all_orders= OrdersTotal (); for ( int i= 0 ;i<all_orders;i++) { if (ticket= OrderGetTicket (i)) { if (symbol== OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )) volume_on_symbol+= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); } } return (volume_on_symbol); }

指値注文の数量や保有ポジションの数量を考慮した最終チェックは以下のようになります。

double NewOrderAllowedVolume( string symbol) { double allowed_volume= 0 ; double symbol_max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); double max_volume= SymbolInfoDouble( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); double opened_volume=PositionVolume(symbol); if (opened_volume>= 0 ) { if (max_volume-opened_volume<= 0 ) return ( 0 ); double orders_volume_on_symbol=PendingsVolume(symbol); allowed_volume=max_volume-opened_volume-orders_volume_on_symbol; if (allowed_volume>symbol_max_volume) allowed_volume=symbol_max_volume; } return (allowed_volume); }





最小レベルSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL内でのテイクプロフィットとストップロスレベルの設定



多くのエキスパートアドバイザが、売買実行時点でレベルを動的に計算するテイクプロフィットとストップロス注文を使用して取引を行っています。テイクプロフィット注文は有利な方向に価格の変動が起こった時にポジションを決済し、ストップロス注文は不利な方向に価格の変動が起こった時に損失を制限する為に使用されます。



したがって、テイクプロフィットとストップロスレベルは反対方向の取引操作を実行する現在価格と比較する必要があります。



買いはAsk価格で実行され、テイクプロフィットとストップロスのレベルは現在のBid価格と比較する必要があります。

売りはBid価格で実行され、テイクプロフィットとストップロスのレベルはげんざいのAsk価格と比較する必要があります。

買いはAsk価格で行われます

売りはBid価格で行われます

TakeProfit >= Bid

StopLoss <= Bid TakeProfit <= Ask

StopLoss >= Ask







金融商品の銘柄の設定でSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELパラメータを指定することができます。これは保有ポジションの現在の決済価格からのストップロスやテイクプロフィットのレベルの最小距離（ポイントで）を指定します。このプロパティの値がゼロの場合、売買時の注文のストップロス/テイクプロフィットの最小距離が設定されていないということになります。



一般的に、最小距離を考慮したテイクプロフィットやストップロスのレベルSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELは以下のようになります。



買い はAsk価格で実行され、テイクプロフィットとストップロスのレベルは 現在のBid価格からSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELポイント以上の距離にある必要があります。

はAsk価格で実行され、テイクプロフィットとストップロスのレベルは 売りは、Bid価格で実行され、テイクプロフィットとストップロスのレベルは、現在のAsk価格からSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELポイント以上の距離にある必要があります。

買いはAsk価格で行われます

売りはBid価格で行われます

TakeProfit - Bid >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Bid - StopLoss >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Ask - TakeProfit >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

StopLoss - Ask >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

したがって、テイクプロフィットとストップロスから決済価格までSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELポイント以上の距離を要求するCheckStopLoss_Takeprofit()関数を作成することができます。

bool CheckStopLoss_Takeprofit( ENUM_ORDER_TYPE type, double SL, double TP) { int stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); if (stops_level!= 0 ) { PrintFormat ( "SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=%d:ストップロスとテイクプロフィットは" + "決済価格から%dよりも近づかない" ,stops_level,stops_level); } bool SL_check= false ,TP_check= false ; switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY : { SL_check=( Bid -SL>stops_level* _Point ); if (!SL_check) PrintFormat ( "For order %s StopLoss=%.5f must be less than %.5f" + " (Bid=%.5f - SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=%dポイント)" , EnumToString (type),SL, Bid -stops_level* _Point , Bid ,stops_level); TP_check=(TP- Bid >stops_level* _Point ); if (!TP_check) PrintFormat ( "For order %s TakeProfit=%.5f must be greater than %.5f" + " (Bid=%.5f + SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=%dポイント)" , EnumToString (type),TP, Bid +stops_level* _Point , Bid ,stops_level); return (SL_check&&TP_check); } case ORDER_TYPE_SELL : { SL_check=(SL- Ask >stops_level* _Point ); if (!SL_check) PrintFormat ( "For order %s StopLoss=%.5f must be greater than %.5f " + " (Ask=%.5f + SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=%dポイント)" , EnumToString (type),SL, Ask +stops_level* _Point , Ask ,stops_level); TP_check=( Ask -TP>stops_level* _Point ); if (!TP_check) PrintFormat ( "For order %s TakeProfit=%.5f must be less than %.5f " + " (Ask=%.5f - SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=%dポイント)" , EnumToString (type),TP, Ask -stops_level* _Point , Ask ,stops_level); return (TP_check&&SL_check); } break ; } return false ; }

チェックは以下のようになります。

void OnStart () { int oper=( int )( GetTickCount ()% 2 ); switch (oper) { case 0 : { double price= Ask ; double SL= NormalizeDouble ( Bid + 2 * _Point , _Digits ); double TP= NormalizeDouble ( Bid - 2 * _Point , _Digits ); PrintFormat ( "Buy at %.5f SL=%.5f TP=%.5f Bid=%.5f" ,price,SL,TP, Bid ); if (!CheckStopLoss_Takeprofit( ORDER_TYPE_BUY ,SL,TP)) Print ( "ストップロスとテイクプロフィットのレベルが不正です！" ); Buy(price,SL,TP); } break ; case 1 : { double price= Bid ; double SL= NormalizeDouble ( Ask - 2 * _Point , _Digits ); double TP= NormalizeDouble ( Ask + 2 * _Point , _Digits ); PrintFormat ( "Sell at %.5f SL=%.5f TP=%.5f Ask=%.5f" ,price,SL,TP, Ask ); if (!CheckStopLoss_Takeprofit( ORDER_TYPE_SELL ,SL,TP)) Print ( "ストップロスとテイクプロフィットのレベルが不正です！" ); Sell(price,SL,TP); } break ; } }

関数の例は添付スクリプトのCheck_TP_and_SL.mq4とCheck_TP_and_SL.mq5で見ることができます。実行例：



MQL5 Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) Buy at 1.11433 SL= 1.11425 TP= 1.11421 Bid = 1.11423 Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 : ストップロスとテイクプロフィットは、決済価格から 30 ポイント以内になってはいけない Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) ORDER_TYPE_BUY StopLoss= 1.11425 の注文には 1.11393 ( Bid = 1.11423 - SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 ポイント)以下である必要がある Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) ORDER_TYPE_BUY TakeProfit= 1.11421 の注文には 1.11453 ( Bid = 1.11423 + SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 ポイント)以上である必要がある Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) ストップロスまたはテイクプロフィットのレベルが不正です！ Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) OrderSend error 4756 Check_TP_and_SL (EURUSD,H1) retcode= 10016 deal= 0 order= 0 MQL4 Check_TP_and_SL EURUSD,H1: Sell at 1.11430 SL= 1.11445 TP= 1.11449 Ask = 1.11447 Check_TP_and_SL EURUSD,H1: SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 1 : ストップロスとテイクプロフィットは決済価格から 1 ポイントより近くなってはいけない Check_TP_and_SL EURUSD,H1: ORDER_TYPE_SELL StopLoss= 1.11445 注文には 1.11448 ( Ask = 1.11447 + SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 1 ポイント)以上である必要がある Check_TP_and_SL EURUSD,H1: ORDER_TYPE_SELL TakeProfit= 1.11449 注文には 1.11446 ( Ask = 1.11447 - SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 1 ポイント)以下である必要がある Check_TP_and_SL EURUSD,H1: ストップロスまたはテイクプロフィットのレベルが不正です！ Check_TP_and_SL EURUSD,H1: OrderSend error 130

テイクプロフィットやストップロスの値が間違っている状況のシュミレーションの為に、この記事にTest_Wrong_TakeProfit_LEVEL.mq5とTest_Wrong_StopLoss_LEVEL.mq5のエキスパートアドバイザが添付されています。これらのエキスパートアドバイザはデモ口座でのみ起動することができます。どのような条件下で買い操作を正常に行うことができるかを自分で見る為に、以下の例をご覧ください。



エキスパートアドバイザTest_Wrong_StopLoss_LEVEL.mq5の実行例：

Test_Wrong_StopLoss_LEVEL.mq5 Point = 0.00001 Digits = 5 SYMBOL_TRADE_EXECUTION = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 20 : 作動価格まで残り 20 ポイントの場合、ポジションまたは注文の変更は禁止 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 : ストップロスとテイクプロフィットは決済価格から 30 ポイントより近くなってはいけない 1 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11442 SL= 1.11404 Bid = 1.11430 ( StopLoss- Bid =- 26 points )) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11442 sl: 1.11404 [invalid stops] 2 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11442 SL= 1.11404 Bid = 1.11431 ( StopLoss- Bid =- 27 points )) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11442 sl: 1.11404 [invalid stops] 3 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11442 SL= 1.11402 Bid = 1.11430 ( StopLoss- Bid =- 28 points )) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11442 sl: 1.11402 [invalid stops] 4 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11440 SL= 1.11399 Bid = 1.11428 ( StopLoss- Bid =- 29 points )) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11440 sl: 1.11399 [invalid stops] 5 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11439 SL= 1.11398 Bid = 1.11428 ( StopLoss- Bid =- 30 points )) Buy 1.0 EURUSD done at 1.11439 with StopLoss= 41 points (spread= 12 + SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 )

エキスパートアドバイザTest_Wrong_TakeProfit_LEVEL.mq5の実行例：



Test_Wrong_TakeProfit_LEVEL.mq5 Point = 0.00001 Digits = 5 SYMBOL_TRADE_EXECUTION= SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 20 : 作動価格まで残り 20 ポイントの場合、ポジションまたは注文の変更は禁止 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 : ストップロスとテイクプロフィットは決済価格から 30 ポイントより近くなってはいけない 1 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11461 TP= 1.11478 Bid = 1.11452 (TakeProfit- Bid = 26 points) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11461 tp: 1.11478 [invalid stops] 2 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11461 TP= 1.11479 Bid = 1.11452 (TakeProfit- Bid = 27 points) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11461 tp: 1.11479 [invalid stops] 3 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11461 TP= 1.11480 Bid = 1.11452 (TakeProfit- Bid = 28 points) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11461 tp: 1.11480 [invalid stops] 4 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11461 TP= 1.11481 Bid = 1.11452 (TakeProfit- Bid = 29 points) CTrade:: OrderSend : instant buy 1.00 EURUSD at 1.11461 tp: 1.11481 [invalid stops] 5 . Buy 1.0 EURUSD at 1.11462 TP= 1.11482 Bid = 1.11452 (TakeProfit- Bid = 30 points) Buy 1.0 EURUSD done at 1.11462 with TakeProfit= 20 points ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 - spread= 10 )

指値注文のストップロスとテイクプロフィットレベルのチェックは遥かに簡単で、これらのレベルは注文の始値から離れている必要があります。つまり、最小距離（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）を考慮したレベルのチェックは以下のようになります。テイクプロフィットやストップロスのレベルは注文の作動価格からSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVELポイント以上の距離にある必要があります。

BuyLimit и BuyStop

SellLimit и SellStop

TakeProfit - Open >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Open - StopLoss >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Open - TakeProfit >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

StopLoss - Open >= SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

エキスパートアドバイザTest_StopLoss_Level_in_PendingOrders.mq5で、操作が正常に完了するまでBuyStopとBuyLimtの注文設定の一連の試行が行われます。一回試行する度にストップロスまたはテイクプロフィットのレベルは正しい方向へ1ポイントシフトされます。このエキスパートアドバイザの実行例：



Test_StopLoss_Level_in_PendingOrders.mq5 SYMBOL_TRADE_EXECUTION= SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 20 : 作動価格まで残り 20 ポイントの場合、ポジションまたは注文の変更は禁止 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 : ストップロスとテイクプロフィットは決済価格から 30 ポイントより近くなってはいけない 1 . BuyStop 1.0 EURUSD at 1.11019 SL= 1.10993 ( Open -StopLoss= 26 points) CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.11019 sl: 1.10993 [invalid stops] 2 . BuyStop 1.0 EURUSD at 1.11019 SL= 1.10992 ( Open -StopLoss= 27 points) CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.11019 sl: 1.10992 [invalid stops] 3 . BuyStop 1.0 EURUSD at 1.11020 SL= 1.10992 ( Open -StopLoss= 28 points) CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.11020 sl: 1.10992 [invalid stops] 4 . BuyStop 1.0 EURUSD at 1.11021 SL= 1.10992 ( Open -StopLoss= 29 points) CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.11021 sl: 1.10992 [invalid stops] 5 . BuyStop 1.0 EURUSD at 1.11021 SL= 1.10991 ( Open -StopLoss= 30 points) BuyStop 1.0 EURUSD done at 1.11021 with StopLoss= 1.10991 ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 ) --------- 1 . BuyLimit 1.0 EURUSD at 1.10621 TP= 1.10647 (TakeProfit- Open = 26 points) CTrade:: OrderSend : buy limit 1.00 EURUSD at 1.10621 tp: 1.10647 [invalid stops] 2 . BuyLimit 1.0 EURUSD at 1.10621 TP= 1.10648 (TakeProfit- Open = 27 points) CTrade:: OrderSend : buy limit 1.00 EURUSD at 1.10621 tp: 1.10648 [invalid stops] 3 . BuyLimit 1.0 EURUSD at 1.10621 TP= 1.10649 (TakeProfit- Open = 28 points) CTrade:: OrderSend : buy limit 1.00 EURUSD at 1.10621 tp: 1.10649 [invalid stops] 4 . BuyLimit 1.0 EURUSD at 1.10619 TP= 1.10648 (TakeProfit- Open = 29 points) CTrade:: OrderSend : buy limit 1.00 EURUSD at 1.10619 tp: 1.10648 [invalid stops] 5 . BuyLimit 1.0 EURUSD at 1.10619 TP= 1.10649 (TakeProfit- Open = 30 points) BuyLimit 1.0 EURUSD done at 1.10619 with TakeProfit= 1.10649 ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 30 )

指値注文のテイクプロフィットとストップロスレベルのチェックの例は添付ファイル（Check_TP_and_SL.mq4とCheck_TP_and_SL.mq5）で見ることができます。







凍結レベル（SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL）内のポジションまたは注文の変更の試行

保有ポジションや指値注文の為の取引操作凍結の距離をポイントで表すSYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVELパラメータは銘柄設定で指定することができます。例えば、金融商品での取引が外部取引システムの為に転送される場合、買い指値注文はこの時点で現在のAsk価格から近すぎる場合があります。始値が十分にAsk価格に近くなった時に、この注文の変更指示を送信した場合、注文はすでに実行され変更はすることができません。

したがって、指値注文や保有ポジションの為に、銘柄設定でその範囲内では変更をすることができない凍結距離を指定することができます。一般的に、変更指示を送信する前に、SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVELを考慮したチェックをする必要があります。

注文/ポジションのタイプ

価格による有効化

チェック

Buy Limit注文

Ask

Ask-OpenPrice >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Buy Stop注文 Ask OpenPrice-Ask >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Sell Limit注文 Bid OpenPrice-Bid >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Sell Stop注文 Bid Bid-OpenPrice >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 買いポジション

Bid TakeProfit-Bid >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Bid-StopLoss >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 売りポジション

Ask Ask-TakeProfit >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

StopLoss-Ask >= SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

注文やポジションのSYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVELレベルをチェックする為の関数例の完全版は添付スクリプト（Check_FreezeLevel.mq5とCheck_FreezeLevel.mq4）で見ることができます。

switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : { check=(( Ask -price)>freeze_level* _Point ); if (!check) PrintFormat ( "%s #%d注文は変更できません: Ask-Open=%dポイント < SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL=%dポイント" , EnumToString (type),ticket,( int )(( Ask -price)/ _Point ),freeze_level); return (check); } case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : { check=((price- Bid )>freeze_level* _Point ); if (!check) PrintFormat ( "%s #%d注文は変更することができません: Open-Bid=%dポイント < SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL=%dポイント" , EnumToString (type),ticket,( int )((price- Bid )/ _Point ),freeze_level); return (check); } break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : { check=((price- Ask )>freeze_level* _Point ); if (!check) PrintFormat ( "%s #%d注文は変更できません: Ask-Open=%dポイント < SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL=%dポイント" , EnumToString (type),ticket,( int )((price- Ask )/ _Point ),freeze_level); return (check); } case ORDER_TYPE_SELL_STOP : { check=(( Bid -price)>freeze_level* _Point ); if (!check) PrintFormat ( "%s #%d注文は変更することができません: Bid-Open=%dポイント < SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL=%dポイント" , EnumToString (type),ticket,( int )(( Bid -price)/ _Point ),freeze_level); return (check); } break ; }

凍結レベル内での指値注文の変更試行が起こる状況を自分でシュミレーションすることができます。この為にはゼロレベルのSYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVELを持つ金融商品があるデモ口座を開いて、チャート上にエキスパートアドバイザTest_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL.mq5(Test_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL.mq4)を起動し、手動で任意の指値注文を設定してください。エキスパートアドバイザ自体が、注文を最大限に市場に近づけ、禁じられた変更を使用と試み始めます。この時、PlaySound()関数を使用したサウンドが鳴ります。





相場履歴が不足している銘柄を使用する時に起こるエラー

エキスパートアドバイザまたはインディケータが履歴が欠けているチャートで起動された場合、二つの可能性があります。

プログラムは必要な深さで必要な履歴があるか全てチェックします。利用可能なバーが必要とされるものよりも少ない場合、プログラムは不足しているデータを要求し、次のティックの受信まで自分の作業を終了します。この方法は最も正しいもので、配列またはゼロ除算の範囲を超えるような多数のエラーを避ける為に役立ちます。 プログラムはチェックを行わずに、全ての要求する銘柄と時間軸の必要な全履歴が最初の要求時にすぐに利用できるかのようにすぐに自分の作業を始めます。このような方法は多くの予測不能なエラーをはらんでいます。



このような状況で自分でシュミレーションすることができます。これを行うには、テストするインディケータまたはエキスパートアドバイザをチャート上に起動し、それからターミナルを閉じ全ての履歴を削除し、そして再びターミナルを起動させます。このような再起動の後に操作履歴にエラーが発生しなかったら、貴方のプログラムが動作しているチャート上の銘柄と時間軸を変え始めましょう。多くのインディケータは、バーの数が制限される為、週や月の時間軸での起動時にエラーを出します。また、EURUSDをCADJPYに変えるなどのチャート銘柄の急激な変化の折に、チャート上に起動しているインディケータまたはエキスパートアドバイザは計算の為に必要な履歴の欠如を引き起こすエラーに陥ることがあります。







配列の範囲の越出(array out of range)

配列を使用した作業時に、その要素へのアクセスは、マイナスではなく、且つ配列サイズよりも小さいインデックス番号で行われます。配列サイズはArraySize()関数を使って取得することができます。



このエラーは動的配列を使用した作業時（そのサイズがまだArrayResize()関数で分散されていない、または動的配列への送信でサイズを自分で設定する関数のこのような配列の使用時）に起こることがあります。例えば、CopyTicks() 関数は配列に要求するティック数を書きこもようとしますが、ティックが要求されたものより少ない場合、取得した配列のサイズは予想より少なくなります。

このエラーを出す可能性の高い他の方法は、まだサイズが初期化されていない時に、インディケータバッファのデータにアクセスしようとすることです。インディケータバッファは動的配列で、そのサイズはチャートの初期化後にターミナルの実行システムで設定されます。したがって、OnInit()関数でのこのようなバッファデータへのアクセスは、"array out of range"エラーをもたらします。







このエラーを出すインディケータの簡単な例は、Test_Out_of_range.mq5ファイルに添付されています。



ゼロ除算(zero divide)

もう一つの重要なエラーはゼロ除算の試行です。この場合、プログラムの実行は直ちに停止し、テスターはエラーが発生したソースコードの行番号と関数名を操作ログに表示します。







原則として、ゼロ除算は『悪い』データを持つ式の計算または何かしらのプロパティの取得など、プログラマーが予測できない状況によって起こります。



簡単なエキスパートアドバイザTestZeroDivide.mq5を使うことで、ゼロ除算を簡単にシュミレーションすることができます（ソースコードはスクリーンショットで表示されています）。その他の重大なエラーは不正なオブジェクトポインタの使用です。このようなエラーの原因を突き止めるのには履歴デバッガが役に立ちます。

実際の変更のないレベル変更リクエストの送信

取引システムのルールで指値注文または保有ポジションの変更が必要な場合、トランザクション実行へ取引リクエストを送信する前に、リクエストする操作が本当に注文またはポジションのパラメータを変更するものであることを確認する必要があります。実際には何の変化もない取引リクエストの送信はエラーとみなされます。取引サーバはこのようなアクションに対して応答コード（ TRADE_RETCODE_NO_CHANGES=10025 (MQL5) ）またはコード（ERR_NO_RESULT=1(MQL4)

）を返します。

Check_OrderLevels.mq5スクリプトに引用されたMQL5のチェック例：



#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\OrderInfo.mqh> COrderInfo orderinfo; #include <Trade\PositionInfo.mqh> CPositionInfo positioninfo; bool OrderModifyCheck( ulong ticket, double price, double sl, double tp) { if (orderinfo.Select(ticket)) { string symbol=orderinfo. Symbol (); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); bool PriceOpenChanged=( MathAbs (orderinfo.PriceOpen()-price)>point); bool StopLossChanged=( MathAbs (orderinfo.StopLoss()-sl)>point); bool TakeProfitChanged=( MathAbs (orderinfo.TakeProfit()-tp)>point); if (PriceOpenChanged || StopLossChanged || TakeProfitChanged) return ( true ); else PrintFormat ( "注文#%dはすでにOpen=%.5f SL=%.5f TP=%.5fのレベルを持っています" , ticket,orderinfo.PriceOpen(),orderinfo.StopLoss(),orderinfo.TakeProfit()); } return ( false ); } bool PositionModifyCheck( ulong ticket, double sl, double tp) { if (positioninfo.SelectByTicket(ticket)) { string symbol=positioninfo. Symbol (); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); bool StopLossChanged=( MathAbs (positioninfo.StopLoss()-sl)>point); bool TakeProfitChanged=( MathAbs ( OrderTakeProfit ()-tp)>point); if (StopLossChanged || TakeProfitChanged) return ( true ); else PrintFormat ( "注文#%dはすでにOpen=%.5f SL=%.5f TP=%.5fのレベルを持っています" , ticket,orderinfo.PriceOpen(),orderinfo.StopLoss(),orderinfo.TakeProfit()); } return ( false ); } void OnStart () { double priceopen,stoploss,takeprofit; ulong orderticket,positionticket; if (OrderModifyCheck(orderticket,priceopen,stoploss,takeprofit)) { trade. OrderModify (orderticket,priceopen,stoploss,takeprofit, orderinfo.TypeTime(),orderinfo.TimeExpiration()); } if (PositionModifyCheck(positionticket,stoploss,takeprofit)) { trade.PositionModify(positionticket,stoploss,takeprofit); } }

MQL4言語でのチェック例はCheck_OrderLevels.mq4スクリプトで見ることができます。



#property strict bool OrderModifyCheck( int ticket, double price, double sl, double tp) { if ( OrderSelect (ticket, SELECT_BY_TICKET )) { string symbol= OrderSymbol (); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); bool PriceOpenChanged= true ; int type= OrderType (); if (!(type== OP_BUY || type== OP_SELL )) { PriceOpenChanged=( MathAbs ( OrderOpenPrice ()-price)>point); } bool StopLossChanged=( MathAbs ( OrderStopLoss ()-sl)>point); bool TakeProfitChanged=( MathAbs ( OrderTakeProfit ()-tp)>point); if (PriceOpenChanged || StopLossChanged || TakeProfitChanged) return ( true ); else PrintFormat ( "注文#%dはすでにOpen=%.5f SL=%.5f TP=%.5fのレベルを持っています" , ticket, OrderOpenPrice (), OrderStopLoss (), OrderTakeProfit ()); } return ( false ); } void OnStart () { double priceopen,stoploss,takeprofit; int orderticket; if (OrderModifyCheck(orderticket,priceopen,stoploss,takeprofit)) { OrderModify (orderticket,priceopen,stoploss,takeprofit, OrderExpiration ()); } }

以下の記事もお読みいただく事をお勧めします。







コンパイルしたファイル(EX4/EX5)やDLLをインポートする

マーケットで配信されているプログラムは、ユーザにとって安全が保証されているものでなければなりません。したがって、DLLまたはEX4/EX5のコンパイルファイルの関数のあらゆる使用はエラーとみなされます。このような製品はマーケットに出品されません。



貴方のプログラムに供給されていない追加のインディケータを使用する必要がある場合は、 リソース使用してください。



iCustom()を介したカスタムインディケータへのアクセス

貴方のプログラムの動作がカスタムインディケータのデータにアクセスする必要がある場合、全ての必要なインディケータをリソースに配置する必要があります。マーケットの製品はどんな準備が整っていない環境でも動作するように準備する必要があるので、製品は自分のEX4/EX5ファイルに必要なものを全て備えている必要があります。推奨する関連記事：





無効なパラメータの関数への送信（ランタイムエラー）

このタイプのエラーは稀で、それらの多くの為に原因を突き止めるのに役立つ既製のコードがあります。

定数 意味 説明 ERR_INTERNAL_ERROR 4001 予期しない内部エラー ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 クライアントターミナル関数の内部呼び出し時の不正パラメータ ERR_INVALID_PARAMETER 4003 システム関数呼び出し時の不正パラメータ ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 4516 通知送信の為の不正パラメータ。SendNotification()関数に空の文字列またはNULLが引き渡されました ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 自分のインディケータバッファの不正インデックス ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 インディケータ作成時の不正なパラメータ数 ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 インディケータ作成時のパラメータの欠如 ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 配列の最初のパラメータはカスタムインディケータの名前である必要があります ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 インディケータ作成時の配列内の不正なパラメータタイプ ERR_NO_STRING_DATE 5030 文字列に日付がありません ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 文字列内の日付が不正です ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 フォーマット指定子がパラメータよりも多いです ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 パラメータがフォーマット指定子よりも多いです

表では起動したプログラムの動作時に起こる可能性がある全てのエラーを表示しているわけではありません。



Access violation

このエラーはアクセスが禁じられているメモリへアクセスしようとすると起こります。このような場合には、連絡先ページまたは自分のプロフィールのサービスデスクから開発者に問い合わせる必要があります。エラーをシュミレーションする詳細な説明や添付のソースコードは、このようなエラーの原因を突き止めるのが大幅に速くなり、ソースコードコンパイルの改善に役立ちます。







プロセッサとメモリの消費量

ターミナルの他のプログラムの動作に困難を生じたり動作不能に陥ることもある為、プログラムの作成時に実行時間が最適なアルゴリズムを使用することは重要です。

以下のことを覚えておいてください。各銘柄に対し気配値表示ウィンドウでは、ターミナルはそこで全てのチャートとインディケータが動いている一つの全体の組を表示します。



これはつまり、貴方の下にEURUSDの異なる時間軸のチャートが5つあり、これらのチャート上に15のインディケータが起動している場合、これらの全てのチャートとインディケータは、チャート上の情報の表示と計算の為に一つの組に置かれることになります。したがって、チャート上に起動した一つの非効率的で多くのリソースを消費するインディケータが、他のインディケータの動作をスローダウンさせたり、強いてはその銘柄の残りの全てのチャート上の価格描画が遅くなってしまうことがあります。



貴方のアルゴリズムにかかる時間はGetMicrosecondCount()関数を使うことで簡単にチェックすることができます。コードの二つの文字列間の時間の計測を行うことで、簡単に実行時間をマイクロ秒単位で取得することができます。ミリ秒(ms)へ変換するにはこの時間を1000で割る必要があります（1ミリ秒には1000マイクロ秒が入ります）。インディケータにとっての実行時間の重要な場所はOnCalculate()ハンドラです。一般的には、インディケータの最初の計算はウィンドウ内の最大バーのパラメータに依存するので、そこで"Unlimited"を指定し、M1の時間軸の10年以上の履歴を持つ銘柄で自分のインディケータを起動させてください。最初の起動に時間がかかる場合（例えば、100ｍｓ）、コードを最適化する必要があります。



ターミナルの供給ソースコードに入っている、インディケータROCのOnCalculate()ハンドラの実行時間の計測例は以下になります。挿入部分は黄色で表示されています：



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (rates_total<ExtRocPeriod) return ( 0 ); ulong start= GetMicrosecondCount (); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<ExtRocPeriod) pos=ExtRocPeriod; for ( int i=pos;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { if (price[i]== 0.0 ) ExtRocBuffer[i]= 0.0 ; else ExtRocBuffer[i]=(price[i]-price[i-ExtRocPeriod])/price[i]* 100 ; } ulong finish= GetMicrosecondCount (); PrintFormat ( "関数%sは%sで%.1f msかかりました" , __FUNCTION__ , __FILE__ ,(finish-start)/ 1000 .); return (rates_total); }

使用するメモリはMQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)関数を使うことで計測することができます。そして勿論、貴方のプログラムの中の最も消費が多い関数を見つける為のコードの解析を使用してください。またインディケータの簡単な計算原理とMQL5のプログラムのデバッグの記事もお読みいただく事をお勧めします。



エキスパートアドバイザは独自のスレッドで動作しますが、上述のことは全てエキスパートアドバイザに関連することです。エキスパートアドバイザ、インディケータ、ライブラリ、スクリプトなど、あらゆるプログラムタイプで最適なコードを記述する必要があります。







沢山のチェックはありません



インディケータやエキスパートアドバイザのチェックに関する全てのアドバイスは、マーケットに製品を公開するためだけのものではなく、貴方が自分の為に作成する際に役立つものでもあります。この記事で、実際口座での取引の際に起こる可能性のある全てのエラーを検証できたわけではありません。ここでは、取引システムの理想的なルールを乱す可能性がある、取引サーバやリクオート、取引実行拒否などに関連する損失時に起こる取引エラー処理のルールについては検証されていません。このようなケースの為に、ロボットの各開発者は経験によって培われた自分の処置方法を持っています。



初心者の方には、エラー処理に関する全ての記事をお読みいただいたり、フォーラムやこの記事のコメント欄に質問を書いていただければと思います。MQL5.communityのより多くの経験を持つ他のメンバーが、貴方の疑問を解くお手伝いをしてくれます。記事に集めた情報が、貴方がより短期間でより信頼性の高いトレードロボットを作成する為の一助となることを願っています。







