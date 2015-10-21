私たちのファンページに参加してください
Price Rate of Change (ROC) - MetaTrader 5のためのインディケータ
周知のされているように、価格は周期性があり、波のように上がったり下がったりします。この周期性のある動きは投資家の期待の変化の結果で、価格はブル側とベア側のぶつかり合いを制御します。
レートオブチェンジ(ROC) は、特定の期間の価格変化を計算し、オシレーターのように波の動きで表します。価格が上がるとROCも同様に上がります。価格が下がるとROCも下がります。価格が変われば変わるほど、ROCも変化します。
12日と25日がROCに広く使われる期間です。12日ROCは、買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターの短期中期の期間として完璧です。
ROCが上がれば上がるほど、上昇する可能性が高くなります。しかし、買われ過ぎ/売られ過ぎの他のインジケーターを使う場合と同じように、相場の方向が上か下に変わるまで新規ポジションを急ぐべきではありません。より高値を付けられている場合、しばらく相場はその状態が継続します。一般的に、極端な買われ過ぎ/売られ過ぎの状態は、現在のトレンドを拡張する傾向があります。
Price Rate of Change indicator
計算:
現在の終値とn本前の終値の差から価格変化のスピードを測ることができます。
ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
ただし:
- CLOSE (i) - 現在足の終値;
- CLOSE (i - n) - n本前の終値;
- ROC - ROCの値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/46
