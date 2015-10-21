コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Price Rate of Change (ROC) - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
3011
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
roc.mq5 (2.69 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

周知のされているように、価格は周期性があり、波のように上がったり下がったりします。この周期性のある動きは投資家の期待の変化の結果で、価格はブル側とベア側のぶつかり合いを制御します。

レートオブチェンジ(ROC) は、特定の期間の価格変化を計算し、オシレーターのように波の動きで表します。価格が上がるとROCも同様に上がります。価格が下がるとROCも下がります。価格が変われば変わるほど、ROCも変化します。

12日と25日がROCに広く使われる期間です。12日ROCは、買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターの短期中期の期間として完璧です。

ROCが上がれば上がるほど、上昇する可能性が高くなります。しかし、買われ過ぎ/売られ過ぎの他のインジケーターを使う場合と同じように、相場の方向が上か下に変わるまで新規ポジションを急ぐべきではありません。より高値を付けられている場合、しばらく相場はその状態が継続します。一般的に、極端な買われ過ぎ/売られ過ぎの状態は、現在のトレンドを拡張する傾向があります。

Price Rate of Change indicator

Price Rate of Change indicator

計算:

現在の終値とn本前の終値の差から価格変化のスピードを測ることができます。

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100

ただし:

  • CLOSE (i) - 現在足の終値;
  • CLOSE (i - n) - n本前の終値;
  • ROC - ROCの値

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/46

Price and Volume Trend (PVT) Price and Volume Trend (PVT)

プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。

Parabolic SAR Parabolic SAR

パラボリックSARは、トレンド相場を分析するために開発されたインジケーターです。

Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index(RSI)は、0から100まで変化する価格追従型のオシレーターです。

Relative Vigor Index (RVI) Relative Vigor Index (RVI)

Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。