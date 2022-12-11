Balanced Martingale

Balance Martingale MT4 è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per gestire le operazioni utilizzando una strategia semplice ma efficace di martingala e martingala inversa. Questo strumento regola la dimensione del lotto in base a serie di vincite e perdite, moltiplicando per un moltiplicatore di vincita durante le vincite consecutive e per un moltiplicatore di perdita durante le perdite. Reimposta la dimensione del lotto al valore predefinito quando si passa da cicli di vincita a cicli di perdita o viceversa, minimizzando il rischio e alternando i tipi di ordini (acquisto/vendita) durante le serie di perdite per ottimizzare il recupero.

Puoi scaricare la versione MT5 qui: Balance Martingale MT5

Puoi scaricare la versione completa per MT4 qui: Balance Martingale MT4

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input

Per backtest e file di configurazione: Backtest e File di Configurazione

Funzionalità:

Strategia Martingala: Moltiplica la dimensione del lotto per un moltiplicatore di perdita durante una serie di perdite per recuperare le perdite.

Strategia Martingala Inversa: Moltiplica la dimensione del lotto per un moltiplicatore di vincita durante una serie di vincite per massimizzare i profitti.

Reimpostazione della Dimensione del Lotto: Reimposta la dimensione del lotto al valore predefinito quando si passa da cicli di vincita a cicli di perdita o viceversa, minimizzando il rischio.

Alternanza dei Tipi di Ordini: Alterna tra ordini di acquisto e vendita durante le serie di perdite (ad esempio, dopo un acquisto perdente, l’operazione successiva è una vendita).

Filtro Temporale: Limita il trading a orari specifici per allinearsi alle condizioni di mercato.

Filtro dei Giorni: Limita il trading a giorni specifici per un’esecuzione strategica.

Filtro della Media Mobile: Utilizza criteri di media mobile per affinare la gestione delle operazioni.

Modalità Solo Acquisto/Solo Vendita/Entrambi: Configurabile per gestire solo acquisti, solo vendite o entrambi i tipi di operazioni.

Esempio di Esecuzione delle Operazioni:

Operazione Data Tipo ID Dimensione Lotto Prezzo di Ingresso Stop Loss Take Profit Profitto Saldo 1 2020.01.02 Vendita 1 0.01 1.12132 1.12752 1.11512 0.00 10000.00 2 2020.01.03 T/P 1 0.01 1.11512 1.12752 1.11512 6.20 10006.20 3 2020.01.03 Vendita 2 0.01 1.11400 1.12020 1.10780 0.00 10006.20 4 2020.01.06 S/L 2 0.01 1.12020 1.12020 1.10780 -6.20 10000.00 5 2020.01.06 Acquisto 3 0.03 1.12049 1.11429 1.12669 0.00 10000.00 6 2020.01.07 S/L 3 0.03 1.11429 1.11429 1.12669 -18.60 9981.40 7 2020.01.07 Vendita 4 0.08 1.11416 1.12036 1.10796 0.00 9981.40 8 2020.01.20 T/P 4 0.08 1.10796 1.12036 1.10796 49.60 10031.00 9 2020.01.20 Vendita 5 0.01 1.10826 1.11446 1.10206 0.00 10031.00 10 2020.01.27 T/P 5 0.01 1.10206 1.11446 1.10206 6.20 10037.20 11 2020.01.27 Vendita 6 0.01 1.10209 1.10829 1.09589 0.00 10037.20 12 2020.01.31 S/L 6 0.01 1.10829 1.10829 1.09589 -6.20 10031.00 13 2020.01.31 Acquisto 7 0.03 1.10822 1.10202 1.11442 0.00 10031.00 14 2020.02.05 S/L 7 0.03 1.10202 1.10202 1.11442 -18.60 10012.40 15 2020.02.05 Vendita 8 0.08 1.10192 1.10812 1.09572 0.00 10012.40

Nota: Balance Martingale MT4 si basa su una dimensione del lotto predefinita strategica come chiave del suo successo, determinando l’efficacia dei cicli di martingala e martingala inversa. Durante le serie di perdite, l’EA alterna tra ordini di acquisto e vendita (ad esempio, dopo un acquisto perdente, l’operazione successiva è una vendita) per migliorare il potenziale di recupero. Una configurazione adeguata dei moltiplicatori, dei filtri e delle impostazioni di rischio è cruciale per allinearsi alla tua tolleranza al rischio e agli obiettivi di trading.

Consiglio importante:

Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di profitti garantiti. La strategia martingala comporta un rischio significativo a causa dell’aumento della dimensione del lotto durante le serie di perdite. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:

Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.

Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni e file di configurazione.

