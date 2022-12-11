Balanced Martingale
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 30 aprile 2023
- Attivazioni: 20
Balance Martingale MT4 è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per gestire le operazioni utilizzando una strategia semplice ma efficace di martingala e martingala inversa. Questo strumento regola la dimensione del lotto in base a serie di vincite e perdite, moltiplicando per un moltiplicatore di vincita durante le vincite consecutive e per un moltiplicatore di perdita durante le perdite. Reimposta la dimensione del lotto al valore predefinito quando si passa da cicli di vincita a cicli di perdita o viceversa, minimizzando il rischio e alternando i tipi di ordini (acquisto/vendita) durante le serie di perdite per ottimizzare il recupero.
Funzionalità:
- Strategia Martingala: Moltiplica la dimensione del lotto per un moltiplicatore di perdita durante una serie di perdite per recuperare le perdite.
- Strategia Martingala Inversa: Moltiplica la dimensione del lotto per un moltiplicatore di vincita durante una serie di vincite per massimizzare i profitti.
- Reimpostazione della Dimensione del Lotto: Reimposta la dimensione del lotto al valore predefinito quando si passa da cicli di vincita a cicli di perdita o viceversa, minimizzando il rischio.
- Alternanza dei Tipi di Ordini: Alterna tra ordini di acquisto e vendita durante le serie di perdite (ad esempio, dopo un acquisto perdente, l’operazione successiva è una vendita).
- Filtro Temporale: Limita il trading a orari specifici per allinearsi alle condizioni di mercato.
- Filtro dei Giorni: Limita il trading a giorni specifici per un’esecuzione strategica.
- Filtro della Media Mobile: Utilizza criteri di media mobile per affinare la gestione delle operazioni.
- Modalità Solo Acquisto/Solo Vendita/Entrambi: Configurabile per gestire solo acquisti, solo vendite o entrambi i tipi di operazioni.
Esempio di Esecuzione delle Operazioni:
|Operazione
|Data
|Tipo
|ID
|Dimensione Lotto
|Prezzo di Ingresso
|Stop Loss
|Take Profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2020.01.02
|Vendita
|1
|0.01
|1.12132
|1.12752
|1.11512
|0.00
|10000.00
|2
|2020.01.03
|T/P
|1
|0.01
|1.11512
|1.12752
|1.11512
|6.20
|10006.20
|3
|2020.01.03
|Vendita
|2
|0.01
|1.11400
|1.12020
|1.10780
|0.00
|10006.20
|4
|2020.01.06
|S/L
|2
|0.01
|1.12020
|1.12020
|1.10780
|-6.20
|10000.00
|5
|2020.01.06
|Acquisto
|3
|0.03
|1.12049
|1.11429
|1.12669
|0.00
|10000.00
|6
|2020.01.07
|S/L
|3
|0.03
|1.11429
|1.11429
|1.12669
|-18.60
|9981.40
|7
|2020.01.07
|Vendita
|4
|0.08
|1.11416
|1.12036
|1.10796
|0.00
|9981.40
|8
|2020.01.20
|T/P
|4
|0.08
|1.10796
|1.12036
|1.10796
|49.60
|10031.00
|9
|2020.01.20
|Vendita
|5
|0.01
|1.10826
|1.11446
|1.10206
|0.00
|10031.00
|10
|2020.01.27
|T/P
|5
|0.01
|1.10206
|1.11446
|1.10206
|6.20
|10037.20
|11
|2020.01.27
|Vendita
|6
|0.01
|1.10209
|1.10829
|1.09589
|0.00
|10037.20
|12
|2020.01.31
|S/L
|6
|0.01
|1.10829
|1.10829
|1.09589
|-6.20
|10031.00
|13
|2020.01.31
|Acquisto
|7
|0.03
|1.10822
|1.10202
|1.11442
|0.00
|10031.00
|14
|2020.02.05
|S/L
|7
|0.03
|1.10202
|1.10202
|1.11442
|-18.60
|10012.40
|15
|2020.02.05
|Vendita
|8
|0.08
|1.10192
|1.10812
|1.09572
|0.00
|10012.40
Nota: Balance Martingale MT4 si basa su una dimensione del lotto predefinita strategica come chiave del suo successo, determinando l’efficacia dei cicli di martingala e martingala inversa. Durante le serie di perdite, l’EA alterna tra ordini di acquisto e vendita (ad esempio, dopo un acquisto perdente, l’operazione successiva è una vendita) per migliorare il potenziale di recupero. Una configurazione adeguata dei moltiplicatori, dei filtri e delle impostazioni di rischio è cruciale per allinearsi alla tua tolleranza al rischio e agli obiettivi di trading.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di profitti garantiti. La strategia martingala comporta un rischio significativo a causa dell’aumento della dimensione del lotto durante le serie di perdite. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
- Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni e file di configurazione.
