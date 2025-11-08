Bollinger Band Strategy EA MT4
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versione: 18.0
- Aggiornato: 8 novembre 2025
- Attivazioni: 20
Bollinger Band Strategy EA MT4 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (scenario opposto). Ampiamente testato, l’EA offre metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e una gestione avanzata del rischio, consumando risorse di sistema minime per un’esecuzione efficiente delle operazioni.
Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.
Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione
Puoi scaricare la versione MT5 qui: Bollinger Band Strategy EA MT5
Caratteristiche principali:
- Sistema di trading basato sulle Bande di Bollinger con parametri personalizzabili (periodo, deviazione, spostamento)
- Supporta più timeframe per un trading flessibile
- Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop
- Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown
- Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate
- Cruscotto di monitoraggio in tempo reale
- Notifiche tramite pop-up, e-mail e push
- Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7
Nota: Il Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie di inversione basate sulle Bande di Bollinger, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:
- Testa sempre prima su un conto demo
- Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
- Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere
- Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.