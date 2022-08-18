TIO No Limits
TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться.
Советник торгует на 18 валютных парах!
НАСТРОЙКА EA:
- Вы можете запустить все пары с одного графика, используя OneChartSetup.
- Этот советник НЕ чувствителен к спредам, проскальзыванию или любым другим переменным, связанным с брокером.
- Сеты с различными настройками и тесты под них в закрытой группе для покупателей.
Входные параметры:
- OneChartSetup - Запуск советника сразу в нескольких валютах с одного графика. Валютные пары должны быть указаны со знаком «,».
- For_magic - Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.
- "Number_of symbols_no_more". If "> 0" - это ограничивает количество одновременно торгуемых символов. Если по умолчанию "= 0", то ограничений нет.
- "FirstPosition => NotOpen" - советник останавливает торговлю намного быстрее, если это необходимо. При активации этого режима все виртуальные серии сделок закрываются, а новые серии сделок не открываются.
- "Emergency_closing_at_breakeeven" - Если вы активируете этот режим, советник сразу же начнет закрывать все серии сделок, которые находятся в прибыли.
Этот режим не влияет на логику работы советника.
- Если вы хотите корректно завершить работу советника как можно быстрее, не получив убытка, вам необходимо активировать оба режима. «FirstPosition => NotOpen» и «Emergency_closing_at_breakeeven => true».
- Recovery_Mode - Если true, то советник закрывает серию ордеров только с прибылью, но при этом логика работы может быть нарушена. Если false, то советник работает по своей логике и серию ордеров можно закрыть с убытком.
- Martin_Ratio - коэффициент мартингейла для серии ордеров.
- Setup - выбор предустановленных наборов для разных торгов. 2- агрессивные, 6-наименьшие риски и конечно мало входов. Для ТФ м15 рекомендуется использовать 3, а для м5 использовать 5. Для использования всех 18 пар нужно выставить 4 .
- Risk - множитель риска.
Базовые валютные пары: AUDCAD, NZDCAD
Таймфрейм: M15
Дополнительные пары: EURGBP
Таймфрейм: M30
- Martin ratio = 2.0
- Setup= 1
- Sets= A1
- Risk= 2
Таймфрейм: M15
Базовые валютные пары: AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, GBPCAD, NZDCAD, GBPNZD, NZDCHF.
- Martin ratio = 2.5
- Setup = 4
- X15
Тесты смотрите в Обсуждении.
Потенциальные риски:
- Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.
- Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
- Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
- Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
- Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
PS: Покупатели советника имеют право присоединиться к частной группе пользователей где находятся бонусы и секретные настройки на все советники. Чтобы получить приглашение присоединиться к группе, необходимо написать в разделе «комментарии» запрос на добавление в приватную группу.
Игорь грамотный специалист. Все его продукты должного качества.