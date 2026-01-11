SmartGOLDEA

Ecco un Expert Advisor (EA) completo per MetaTrader 4, progettato per il trading sull'oro (XAUUSD). Si consiglia un capitale di investimento di **3000 USD** per generare un reddito passivo a lungo termine.

**Funzionalità principali:**

1.  **Funzione di trading principale:**
    *   **Sistema di trading a griglia (Grid Trading)**
    *   Fino a 10 livelli di griglia
    *   Chiusura automatica degli ordini e riposizionamento al raggiungimento del target di ogni livello

2.  **Funzione di gestione del rischio:**
    *   **Meccanismo di protezione**
    *   **Zona di non trading (No Trade Zone):**
        *   Calcola il prezzo massimo degli ultimi 7 giorni
        *   Non negozia entro un intervallo di 1000 pip (personalizzabile) da tale massimo
        *   Evita il rischio di acquistare ai massimi

3.  **Funzione di controllo tecnico:**
    *   **Gestione del capitale:**
        *   Calcolo automatico della dimensione del lotto (basato su una percentuale di rischio)
        *   Controllo del rischio massimo (predefinito all'1%)
    *   **Funzione di blocco dei profitti**
    *   **Impostazione dell'obiettivo di profitto** (es. $50.000)

4.  **Funzione di visualizzazione:**
    *   Visualizzazione sul grafico
    *   Visualizzazione dello stato del conto (Patrimonio netto, Profitto bloccato, Margine disponibile)
    *   Stato del meccanismo di protezione

5.  **Verifica delle condizioni di mercato:**
    *   **Filtro ATR (Average True Range / Intervallo Reale Medio):**
        *   Esegue operazioni solo quando la volatilità del mercato è sufficiente

🔧 **Configurazione dei parametri**
Parametri di input (visibili nella finestra delle proprietà di MT4):
*   Numero magico (Magic Number)
*   Distanza per la zona di non trading
*   Interruttore del meccanismo di protezione
*   Sessione di trading

📈 **Ideale per:**
*   Trading sull'oro (XAUUSD)
*   Mercati laterali o oscillanti (range)
*   Strategie di medio-lungo termine
*   Scenari che richiedono un controllo rigoroso del rischio
