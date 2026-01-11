SmartGOLDEA
- Experts
- Fu Tak Tin
- Versione: 2.10
- Aggiornato: 11 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Ecco un Expert Advisor (EA) completo per MetaTrader 4, progettato per il trading sull'oro (XAUUSD). Si consiglia un capitale di investimento di **3000 USD** per generare un reddito passivo a lungo termine.
**Funzionalità principali:**
1. **Funzione di trading principale:**
* **Sistema di trading a griglia (Grid Trading)**
* Fino a 10 livelli di griglia
* Chiusura automatica degli ordini e riposizionamento al raggiungimento del target di ogni livello
2. **Funzione di gestione del rischio:**
* **Meccanismo di protezione**
* **Zona di non trading (No Trade Zone):**
* Calcola il prezzo massimo degli ultimi 7 giorni
* Non negozia entro un intervallo di 1000 pip (personalizzabile) da tale massimo
* Evita il rischio di acquistare ai massimi
3. **Funzione di controllo tecnico:**
* **Gestione del capitale:**
* Calcolo automatico della dimensione del lotto (basato su una percentuale di rischio)
* Controllo del rischio massimo (predefinito all'1%)
* **Funzione di blocco dei profitti**
* **Impostazione dell'obiettivo di profitto** (es. $50.000)
4. **Funzione di visualizzazione:**
* Visualizzazione sul grafico
* Visualizzazione dello stato del conto (Patrimonio netto, Profitto bloccato, Margine disponibile)
* Stato del meccanismo di protezione
5. **Verifica delle condizioni di mercato:**
* **Filtro ATR (Average True Range / Intervallo Reale Medio):**
* Esegue operazioni solo quando la volatilità del mercato è sufficiente
🔧 **Configurazione dei parametri**
Parametri di input (visibili nella finestra delle proprietà di MT4):
* Numero magico (Magic Number)
* Distanza per la zona di non trading
* Interruttore del meccanismo di protezione
* Sessione di trading
📈 **Ideale per:**
* Trading sull'oro (XAUUSD)
* Mercati laterali o oscillanti (range)
* Strategie di medio-lungo termine
* Scenari che richiedono un controllo rigoroso del rischio