Prop Calculator Assistant

Smetti di bruciare conti Prop Firm per errori di calcolo. Lascia che l’Assistente gestisca il rischio per te.

Prop Calculator Assistant è la dashboard definitiva per la gestione operativa, progettata specificamente per i trader che affrontano challenge (FTMO, ecc.) o che gestiscono capitali finanziati. Sostituisce i calcoli mentali e il posizionamento manuale degli ordini con un’interfaccia visiva di precisione che ti mantiene rigorosamente entro le tue regole.

Questo non è un bot di trading automatico. È un Cockpit professionale per trader discrezionali che esigono precisione. Tu determini il setup; l’Assistente calcola la grandezza del lotto, inserisce l'ordine e gestisce l'uscita automaticamente.

🛡️ Perché i Prop Trader ne hanno bisogno

Mai più errori nel calcolo dei lotti: Trascina semplicemente le linee di Entrata , Stop Loss e Take Profit sul grafico. Il pannello calcola istantaneamente il lotto esatto per rispettare il tuo rischio (es. 1.0% o 100$).

Proteggi il tuo Limite Giornaliero: Il Daily Loss Protector integrato monitora la tua equity in tempo reale. Se raggiungi il limite giornaliero, l'Assistente blocca i pulsanti "Buy/Sell" per prevenire il revenge trading emotivo.

Gestione Automatizzata del Trade: Una volta a mercato, l'Assistente prende il controllo. Gestisce Break-Even automatico, Trailing Stop e Take Profit Parziali, così non dovrai fissare lo schermo tutto il giorno.

🚀 Funzionalità Chiave

Calcolatore di Rischio Visivo: Linee Drag-and-Drop per Entry, SL e TP. Visualizza Rischio ($) e Rendimento ($) direttamente sulle etichette del grafico prima di cliccare. Motore di Protezione Prop Firm: Rileva il Max Daily Loss % e blocca nuovi trade. Limita l'over-trading con il tetto massimo di operazioni giornaliere e protegge dagli spread elevati durante le news. Gestione Avanzata: Spostamento a BE automatico, Trailing Stop "Stealth" basato su multipli di R e chiusure parziali automatiche (es. 30% a un livello, 50% a un altro).

Prop Calculator Assistant (Türkçe)

Hatalı matematik yüzünden Prop Firm hesaplarını patlatmaya son verin. Risk yönetimini Asistanınıza bırakın.

Prop Calculator Assistant, fonlama sınavlarını (FTMO, MyForexFunds vb.) geçmeye çalışan veya fonlu hesap yöneten traderlar için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş işlem yönetim panelidir. Zihinden hesap yapma veya manuel emir sürükleme zahmetini ortadan kaldırır; sizi kurallarınıza sadık tutan hassas bir görsel arayüz sunar.

Bu, piyasayı tahmin eden bir otomatik trading botu değildir. Hassasiyet isteyen manuel traderlar için profesyonel bir Kokpittir. Siz stratejinizi belirlersiniz; Asistan lot büyüklüğünü hesaplar, işlemi açar ve çıkışı otomatik olarak yönetir.

🛡️ Prop Traderlar Neden Buna İhtiyaç Duyar?

Bir Daha Asla Yanlış Lot Hesaplamayın: Grafikteki Giriş (Entry) , Stop Loss ve Take Profit çizgilerini sürüklemeniz yeterlidir. Panel, riskinize göre (örneğin %1,0 veya 100$) tam lot büyüklüğünü anında hesaplar.

Günlük Kayıp Limitini Koruyun: Yerleşik Günlük Kayıp Koruyucu (Daily Loss Protector) , bakiyenizi (equity) gerçek zamanlı izler. Günlük limitinize ulaşırsanız, Asistan duygusal "intikam işlemlerini" önlemek için "Al/Sat" butonlarını kilitler.

Otomatize İşlem Yönetimi: İşleme girdiğinizde kontrolü Asistan devralır. Otomatik Başa Baş (Break-Even), Takip Eden Stop (Trailing Stop) ve Kısmi Kâr Al (Partial TP) işlemlerini sizin yerinize gerçekleştirir.

🚀 Temel Özellikler

Görsel Risk Hesaplayıcı: Giriş, SL ve TP için sürükle-bırak çizgileri. İşleme girmeden önce Risk ($) ve Ödül ($) miktarını doğrudan grafik üzerinde görün. Prop Firm Koruma Motoru: Maksimum Günlük Kayıp % limitini tespit eder ve yeni işlemleri engeller. Günlük işlem sayısını sınırlayarak "over-trading"i önler ve haber anlarındaki yüksek spread koruması sağlar. Gelişmiş İşlem Yönetimi: Belirlenmiş bir RR oranından sonra otomatik başa baş noktasına çekme, R-katlarına dayalı "gizli" takip eden stop ve birden fazla seviyede otomatik kısmi kâr alma.



