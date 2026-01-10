Prop Calculator Assistant

Ne cramez plus vos comptes de Prop Firm à cause d'erreurs de calcul. Laissez l'Assistant gérer le risque pour vous.

Prop Calculator Assistant est le panneau de gestion de transactions ultime, conçu spécifiquement pour les traders passant des challenges (FTMO, etc.) ou gérant des capitaux financés. Il remplace le calcul mental et le déplacement manuel des ordres par une interface visuelle de précision qui vous maintient strictement dans vos règles.

Ceci n'est pas un bot de trading automatique qui devine le marché. C'est un Cockpit professionnel pour les traders manuels qui exigent de la précision. Vous déterminez la configuration ; l'Assistant calcule la taille du lot, place l'ordre et gère la sortie automatiquement.

🛡️ Pourquoi les traders de Prop Firm en ont besoin

Ne calculez plus jamais mal la taille de vos lots : Faites simplement glisser les lignes d' Entrée , de Stop Loss et de Take Profit sur le graphique. Le panneau calcule instantanément la taille exacte du lot pour correspondre à votre risque (ex: 1,0 % ou 100 $).

Protégez votre limite quotidienne : Le Daily Loss Protector intégré suit votre équité en temps réel. Si vous atteignez votre limite quotidienne, l'Assistant verrouille les boutons "Achat/Vente" pour éviter le revenge trading émotionnel.

Gestion automatisée du trade : Une fois en position, l'Assistant prend le relais. Il gère le Break-Even automatique, les Trailing Stops et les Prises de profits partielles pour que vous n'ayez pas à fixer l'écran.

🚀 Caractéristiques Clés

1. Calculateur de Risque Visuel

Lignes "Drag-and-Drop" natives pour l'Entrée, le SL et le TP.

Visualisez votre Risque ($) et votre Récompense ($) directement sur le graphique avant de cliquer sur "Trade".

Supporte à la fois le Risque % (ex: 1 % du capital) et le Montant Fixe (ex: 50 $ de risque).

2. Moteur de Protection Prop Firm

Max Daily Loss % : Détecte automatiquement si vous avez atteint votre perte maximale journalière et bloque les nouveaux trades.

Max Daily Trades : Limite l'over-trading en plafonnant le nombre d'exécutions par jour.

Protection Spread : Empêche l'entrée pendant les annonces économiques à fort spread.

3. Gestion de Trade Avancée

Auto Break-Even : Déplace le SL au point d'entrée après avoir atteint un ratio Risque:Récompense (RR) défini.

Smart Trailing Stop : Suivi "invisible" basé sur les multiples de R, gardant vos stops logiques et non aléatoires.

Prises de Profits Partielles multiples (PTP) : Fermez automatiquement 30 % de votre trade à un niveau, et 50 % à un autre. Sécurisez vos profits tout en laissant courir le reste.

4. Dashboard Professionnel

Session Monitor : Visualisez les sessions de marché actives (Tokyo, Londres, New York) en un coup d'œil.

Mode Focus : Masque automatiquement les lignes des anciens trades pour garder vos graphiques propres.

Hotkeys : Exécutez, fermez tout ou réinitialisez les lignes avec des raccourcis clavier.

⚙️ Comment ça marche

Cliquez sur "Set Buy" ou "Set Sell". Faites glisser les lignes sur le graphique jusqu'aux niveaux souhaités. Le lot se met à jour automatiquement. Cliquez sur "Execute". Détendez-vous. L'Assistant gère le SL, le TP et les partiels pour vous.

📋 Paramètres d'entrée (Réglages)

Risk Value : Définissez votre risque par trade (ex: 1.0 = 1 %).

Target RR : Ratio Risque:Récompense par défaut pour la ligne de TP (ex: 3.0).

Max Daily Loss Percent : Le % de baisse de l'équité qui déclenche le verrouillage de sécurité.

PTP Settings : Configurez jusqu'à 2 niveaux de prises de profits partielles (% du volume et distance).

Break-Even & Trailing : Activez/Désactivez et définissez les points de déclenchement.

Hotkeys : Personnalisez les touches pour une exécution rapide.

Passez votre challenge avec discipline. Téléchargez Prop Calculator Assistant dès aujourd'hui.





Prop Calculator Assistant est un outil conçu exclusivement à des fins éducatives et de gestion de transactions. Il ne s'agit pas d'un service de conseil financier ni d'un système de trading automatique. Le trading comporte des risques de perte significatifs et ne convient pas à tout le monde. Le développeur n'est pas responsable des pertes financières ou des dommages résultant de l'utilisation de ce logiciel. Testez toujours sur un compte démo avant d'utiliser du capital réel.