計算ミスによるプロップファーム口座の失格をゼロに。リスク管理は「アシスタント」に任せましょう。
Prop Calculator Assistant は、FTMOやなどのチャレンジ合格を目指すトレーダーや、プロップ口座を運用するプロトレーダーのために設計された究極のトレード管理パネルです。暗算や手動での注文修正を排除し、独自のビジュアル・インターフェースによって、あなたのルールを厳格に守り抜きます。
これは、相場を予想する自動売買（EA）ではありません。精度を追求する裁量トレーダーのためのプロ仕様**「コックピット」**です。あなたがセットアップを決めれば、アシスタントが瞬時にロット数を計算し、発注からエグジットまでを自動で管理します。
🛡️ プロップトレーダーに選ばれる理由
-
ロット計算のミスを完全排除: チャート上の Entry（エントリー）、Stop Loss（損切り）、Take Profit（利確） のラインをドラッグするだけ。パネルがリスク許容度（例：1.0% または 100ドル）に合わせて正確なロット数を即座に算出します。
-
デイリーリミットを死守: 内置された Daily Loss Protector（日間損失保護） が有効証拠金をリアルタイムで監視。1日の損失上限に達すると、ボタンがロックされ、感情的な「リベンジトレード」を物理的に防止します。
-
トレード管理を自動化: エントリー後はアシスタントにお任せください。建値移動（Auto Break-Even）、トレーリングストップ、分割利確（Partial Take Profit） を自動で行うため、画面に張り付く必要はありません。
🚀 主な機能
1. ビジュアル・リスク計算
-
エントリー、SL、TPを直感的に操作できるドラッグ＆ドロップ・ライン。
-
発注前に、リスク額（$）とリワード額（$）をチャート上のタグで直接確認可能。
-
リスク%（残高の1%など）と 固定金額（50ドルリスクなど）の両方に対応。
2. プロップファーム専用保護エンジン
-
Max Daily Loss %: 1日の最大損失率を自動検知し、新規トレードをブロック。
-
Max Daily Trades: 1日の取引回数を制限し、ポジポジ病（過剰取引）を防止。
-
スプレッド保護: 指標発表時などのスプレッド拡大時のエントリーを制限。
3. 高度なトレード管理
-
Auto Break-Even: 設定したリスクリワード（RR）に達した際、SLを自動で建値に移動。
-
スマート・トレーリングストップ: R倍数に基づいた「ステルス」トレーリングにより、論理的なストップ移動を実現。
-
マルチ分割利確 (PTP): 「30%を第1目標で決済、50%を第2目標で決済」といった設定が自動。利益を確保しつつ、残りのポジションを伸ばせます。
4. プロフェッショナル・ダッシュボード
-
セッション・モニター: 東京、ロンドン、ニューヨーク市場の稼働時間を一目で把握。
-
フォーカス・モード: 終了したトレードのラインを自動で非表示にし、チャートをクリーンに保ちます。
-
ホットキー: キーボードショートカットで、即時発注、全決済、ラインのリセットが可能。
⚙️ 使い方
-
「Set Buy」 または 「Set Sell」 をクリック。
-
チャート上のラインを希望のレベルまでドラッグ。ロット数が自動更新されます。
-
「Execute（実行）」 をクリック。
-
あとは席を立っても大丈夫。アシスタントがSL、TP、分割決済をすべて管理します。
📋 パラメータ設定
-
Risk Value: 1トレードあたりのリスク（例：1.0 = 1%）。
-
Target RR: TPラインの初期リスクリワード比（例：3.0）。
-
Max Daily Loss Percent: セーフティロックが作動する証拠金の減少率。
-
PTP Settings: 最大2段階の分割利確設定（ロット比率と距離）。
-
Break-Even & Trailing: 有効化設定およびトリガーポイント（PointまたはR単位）。
-
Hotkeys: 素早い実行のためのキーボード設定。
規律を持ってチャレンジを突破しましょう。今すぐ Prop Calculator Assistant をダウンロード。
免責事項： Prop Calculator Assistantは、教育およびトレード管理のみを目的として設計されたツールです。本ソフトウェアは金融助言サービスや自動売買システムではありません。トレードには重大な損失のリスクが伴い、すべての人に適しているわけではありません。開発者は、本ソフトウェアの使用によって生じた金銭的損失や損害について一切の責任を負いません。実資金で使用する前に、必ずデモ口座でテストを行ってください。