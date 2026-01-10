Prop Calculator Assistant

Prop Hesaplama Asistanı

Kötü matematik yüzünden Prop Firma hesaplarınızı batırmayı bırakın. Riski Asistana bırakın.





Prop Hesaplama Asistanı, özellikle fonlama zorluklarını (FTMO, vb.) geçmeye çalışan veya fonlanmış sermayeyi yöneten yatırımcılar için tasarlanmış nihai işlem yönetim panelidir. Zihinsel matematiği ve manuel emir sürüklemeyi, sizi kesinlikle kurallarınızın içinde tutan hassas bir görsel arayüzle değiştirir.





Bu, piyasayı tahmin eden otomatik bir işlem botu değildir. Hassasiyet talep eden manuel yatırımcılar için profesyonel bir Kokpittir. Kurulumu siz belirlersiniz; Asistan lot boyutunu hesaplar, işlemi gerçekleştirir ve çıkışı otomatik olarak yönetir.





🛡️ Prop Yatırımcılarının Buna Neden İhtiyacı Var?

Lot Boyutunu Bir Daha Asla Yanlış Hesaplamayın: Giriş, Zarar Durdurma ve Kar Al çizgilerini grafikte sürüklemeniz yeterlidir. Panel, riskinize uygun tam lot boyutunu anında hesaplar (örneğin, %1,0 veya 100$).

Günlük Limitinizi Koruyun: Dahili Günlük Kayıp Koruyucu, öz sermayenizi gerçek zamanlı olarak takip eder. Günlük limitinize ulaştığınızda, Yardımcı, duygusal intikam işlemlerini önlemek için "Al/Sat" düğmelerini kilitler.





Otomatik İşlem Yönetimi: Bir işleme girdiğinizde, Yardımcı devreye girer. Otomatik Başabaş Noktası, Takip Eden Stoplar ve Kısmi Kar Al işlemlerini otomatik olarak yönetir, böylece ekrana bakmanıza gerek kalmaz.





🚀 Temel Özellikler

1. Görsel Risk Hesaplayıcı





Giriş, SL ve TP için yerel Sürükle ve Bırak çizgileri.

İşleme tıklamadan önce Risk ($) ve Ödül ($) değerlerinizi doğrudan grafik etiketlerinde görün.

Hem Risk % (örneğin, Bakiyenin %1'i) hem de Sabit Para (örneğin, 50$ risk) seçeneklerini destekler.





2. Şirket Koruma Motoru





Maksimum Günlük Kayıp %: Gün içinde zararda olup olmadığınızı otomatik olarak algılar ve yeni işlemleri engeller.





1. Günlük Maksimum İşlem Sayısı: Günlük işlem sayısını sınırlayarak aşırı işlem yapmayı engeller.





Yayılma Koruması: Yüksek yayılmalı haber olayları sırasında girişleri engeller.





3. Gelişmiş İşlem Yönetimi





Otomatik Başabaş Noktası: Belirlenen Risk:Ödül (RR) oranından sonra SL'yi giriş noktasına taşır.





Akıllı Takip Eden Stop: R-çarpanlarına dayalı "gizli" takip stopu, stoplarınızı rastgele değil, mantıklı tutar.





Çoklu Kısmi Kar Al (PTP): İşleminizin %30'unu bir seviyede, %50'sini ise başka bir seviyede otomatik olarak kapatır. Kazançlarınızı güvence altına alırken, kazançlı işlemlerin devam etmesine izin verir.





4. Profesyonel Gösterge Paneli





Oturum İzleyici: Aktif piyasa oturumlarını (Tokyo, Londra, New York) bir bakışta görün.





Odak Modu: Grafiklerinizi temiz tutmak için eski işlemlerden gelen çizgileri otomatik olarak gizler.





Kısayol Tuşları: Klavye kısayollarıyla İşlemi Gerçekleştir, Tümünü Kapat veya Çizgileri Sıfırla.





⚙️ Nasıl Çalışır

"Alım Ayarla" veya "Satış Ayarla"ya tıklayın.

Grafikteki çizgileri istediğiniz seviyeye sürükleyin. Lot Boyutu otomatik olarak güncellenir.

"Uygula"ya tıklayın.

Bırakın. Asistan sizin için SL, TP ve Kısmi kar alma seviyelerini yönetir.





📋 Giriş Parametreleri (Ayarlar)

Risk Değeri: İşlem başına riskinizi ayarlayın (örneğin, 1.0 = %1).

Hedef RR: TP çizgisi için varsayılan Ödül-Risk oranı (örneğin, 3.0).

Maksimum Günlük Kayıp Yüzdesi: Güvenlik kilidini tetikleyen öz sermayedeki düşüş yüzdesi.

PTP Ayarları: 2 adede kadar kısmi kar alma seviyesi yapılandırın (Hacim % ve Mesafe %).

Başabaş ve Takip Eden: Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın ve tetikleme noktalarını ayarlayın (Puan veya R cinsinden).

Kısayol Tuşları: Hızlı uygulama için tuşları özelleştirin.