Prop Calculator Assistant

Хватит сливать счета из-за ошибок в расчетах. Доверьте управление рисками вашему Ассистенту.

Prop Calculator Assistant — это профессиональная панель управления сделками, созданная специально для трейдеров, проходящих челленджи (FTMO, и др.) или уже работающих на оплаченных счетах. Забудьте о расчетах в уме и ручном перетаскивании ордеров — наш визуальный интерфейс обеспечит строгое соблюдение ваших правил.

Это не автоматический торговый робот, который «угадывает» рынок. Это профессиональный кокпит для ручных трейдеров, ценящих точность. Вы определяете сетап — Ассистент рассчитывает объем лота, открывает сделку и автоматически управляет выходом.

🛡️ Почему это необходимо проп-трейдерам

Забудьте об ошибках в расчетах лота: Просто перетащите линии Entry (Вход) , Stop Loss и Take Profit на графике. Панель мгновенно рассчитает точный размер лота в соответствии с вашим риском (например, 1% или $100).

Защита дневного лимита: Встроенный модуль Daily Loss Protector отслеживает эквити в реальном времени. Если дневной лимит исчерпан, Ассистент блокирует кнопки «Buy/Sell», предотвращая эмоциональный тильт и попытки отыграться.

Автоматическое управление сделкой: После входа Ассистент берет всё на себя. Он переводит сделку в безубыток, активирует трал и закрывает частичную прибыль, избавляя вас от необходимости постоянно следить за экраном.

🚀 Ключевые функции

1. Визуальный калькулятор риска

Интуитивные линии Drag-and-Drop для входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Отображение потенциального риска ($) и прибыли ($) прямо на метках графика до открытия сделки.

Поддержка как % риска (например, 1% от баланса), так и фиксированной суммы (например, риск $50).

2. Система защиты счета (Prop Firm Protection)

Max Daily Loss %: Автоматически определяет достижение дневного лимита потерь и блокирует новые сделки.

Max Daily Trades: Ограничивает количество сделок в день, защищая от овертрейдинга.

Spread Protection: Запрет входа при расширении спреда во время выхода новостей.

3. Продвинутый менеджмент сделок

Auto Break-Even: Перевод SL в безубыток при достижении заданного соотношения Риск/Прибыль (RR).

Smart Trailing Stop: «Скрытый» трейлинг-стоп на основе R-кратных значений — ваши стопы будут логичными, а не случайными.

Partial Take Profits (PTP): Автоматическое закрытие части позиции (например, 30% на первом уровне и 50% на втором). Фиксируйте прибыль, позволяя остатку позиции расти.

4. Профессиональный дашборд

Монитор сессий: Наглядное отображение торговых сессий (Токио, Лондон, Нью-Йорк).

Режим фокусировки: Автоматическое скрытие линий старых сделок для чистоты графика.

Горячие клавиши: Открытие сделок, закрытие всех позиций или сброс линий нажатием одной кнопки.

⚙️ Как это работает

Нажмите «Set Buy» или «Set Sell». Перетащите линии на графике к нужным уровням. Лот обновится автоматически. Нажмите «Execute». Отдыхайте. Ассистент сам управляет SL, TP и частичными закрытиями.

📋 Входные параметры (Настройки)

Risk Value: Установите риск на сделку (например, 1.0 = 1%).

Target RR: Стандартное соотношение Риск/Прибыль для линии TP (например, 3.0).

Max Daily Loss Percent: % просадки эквити, при котором срабатывает блокировка.

PTP Settings: Настройка до 2 уровней частичного закрытия (Объем в % и Дистанция %).

Break-Even & Trailing: Включение и настройка точек срабатывания (в пунктах или R).

Hotkeys: Настройка клавиш для быстрой работы.

Проходите челленджи дисциплинированно. Скачайте Prop Calculator Assistant сегодня.





Prop Calculator Assistant предназначен исключительно для образовательных целей и управления сделками. Он не является финансовой консультацией или системой автоматической торговли. Трейдинг сопряжен с высоким риском потери капитала. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые убытки, возникшие в результате использования данного ПО. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальных средствах.