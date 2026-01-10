Prop Calculator Assistant
- Утилиты
- Nikolaos Panagis
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Хватит сливать счета из-за ошибок в расчетах. Доверьте управление рисками вашему Ассистенту.
Prop Calculator Assistant — это профессиональная панель управления сделками, созданная специально для трейдеров, проходящих челленджи (FTMO, и др.) или уже работающих на оплаченных счетах. Забудьте о расчетах в уме и ручном перетаскивании ордеров — наш визуальный интерфейс обеспечит строгое соблюдение ваших правил.
Это не автоматический торговый робот, который «угадывает» рынок. Это профессиональный кокпит для ручных трейдеров, ценящих точность. Вы определяете сетап — Ассистент рассчитывает объем лота, открывает сделку и автоматически управляет выходом.
🛡️ Почему это необходимо проп-трейдерам
-
Забудьте об ошибках в расчетах лота: Просто перетащите линии Entry (Вход), Stop Loss и Take Profit на графике. Панель мгновенно рассчитает точный размер лота в соответствии с вашим риском (например, 1% или $100).
-
Защита дневного лимита: Встроенный модуль Daily Loss Protector отслеживает эквити в реальном времени. Если дневной лимит исчерпан, Ассистент блокирует кнопки «Buy/Sell», предотвращая эмоциональный тильт и попытки отыграться.
-
Автоматическое управление сделкой: После входа Ассистент берет всё на себя. Он переводит сделку в безубыток, активирует трал и закрывает частичную прибыль, избавляя вас от необходимости постоянно следить за экраном.
🚀 Ключевые функции
1. Визуальный калькулятор риска
-
Интуитивные линии Drag-and-Drop для входа, стоп-лосса и тейк-профита.
-
Отображение потенциального риска ($) и прибыли ($) прямо на метках графика до открытия сделки.
-
Поддержка как % риска (например, 1% от баланса), так и фиксированной суммы (например, риск $50).
2. Система защиты счета (Prop Firm Protection)
-
Max Daily Loss %: Автоматически определяет достижение дневного лимита потерь и блокирует новые сделки.
-
Max Daily Trades: Ограничивает количество сделок в день, защищая от овертрейдинга.
-
Spread Protection: Запрет входа при расширении спреда во время выхода новостей.
3. Продвинутый менеджмент сделок
-
Auto Break-Even: Перевод SL в безубыток при достижении заданного соотношения Риск/Прибыль (RR).
-
Smart Trailing Stop: «Скрытый» трейлинг-стоп на основе R-кратных значений — ваши стопы будут логичными, а не случайными.
-
Partial Take Profits (PTP): Автоматическое закрытие части позиции (например, 30% на первом уровне и 50% на втором). Фиксируйте прибыль, позволяя остатку позиции расти.
4. Профессиональный дашборд
-
Монитор сессий: Наглядное отображение торговых сессий (Токио, Лондон, Нью-Йорк).
-
Режим фокусировки: Автоматическое скрытие линий старых сделок для чистоты графика.
-
Горячие клавиши: Открытие сделок, закрытие всех позиций или сброс линий нажатием одной кнопки.
⚙️ Как это работает
-
Нажмите «Set Buy» или «Set Sell».
-
Перетащите линии на графике к нужным уровням. Лот обновится автоматически.
-
Нажмите «Execute».
-
Отдыхайте. Ассистент сам управляет SL, TP и частичными закрытиями.
📋 Входные параметры (Настройки)
-
Risk Value: Установите риск на сделку (например, 1.0 = 1%).
-
Target RR: Стандартное соотношение Риск/Прибыль для линии TP (например, 3.0).
-
Max Daily Loss Percent: % просадки эквити, при котором срабатывает блокировка.
-
PTP Settings: Настройка до 2 уровней частичного закрытия (Объем в % и Дистанция %).
-
Break-Even & Trailing: Включение и настройка точек срабатывания (в пунктах или R).
-
Hotkeys: Настройка клавиш для быстрой работы.
Проходите челленджи дисциплинированно. Скачайте Prop Calculator Assistant сегодня.
Отказ от ответственности: Prop Calculator Assistant предназначен исключительно для образовательных целей и управления сделками. Он не является финансовой консультацией или системой автоматической торговли. Трейдинг сопряжен с высоким риском потери капитала. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые убытки, возникшие в результате использования данного ПО. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальных средствах.