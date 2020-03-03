Ape Alpha Propfirm Edge

Informazioni su APE (Alpha Prop Edge)

APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media. Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite.

Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo o ai criteri di valutazione.

APE è stato testato ampiamente su dati storici per verificarne la coerenza strutturale. È pensato per trader esperti che comprendono la gestione dell’esposizione e del rischio.

Funzionalità di gestione del rischio:

Limite giornaliero di perdita configurabile

Chiusura automatica al raggiungimento del profitto netto

Profili di rischio personalizzabili (conservativo, medio, elevato)

Caratteristiche tecniche:

Logica contraria basata su estensioni eccessive del mercato

Meccanismi interni di protezione del capitale

Adattabile a conti con regole di prop firm

Adatto per test, ricerca e utilizzo controllato

Avvertenza importante:

Questo prodotto può aumentare l’esposizione in determinate condizioni. Non è pensato per l’investimento a lungo termine o per la creazione di uno storico verificato.

Tutti i risultati sono basati su test storici e non costituiscono una garanzia di performance futura. L’utilizzo dovrebbe avvenire con piena consapevolezza dei rischi.

Coppie di valute:

APE funziona con diverse coppie, ma concentrarsi sulle seguenti quattro può migliorare la stabilità e ridurre il rischio operativo: