Ape Alpha Propfirm Edge
- Experts
- Jacob Hooper
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 8 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Informazioni su APE (Alpha Prop Edge)
APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media. Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite.
Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo o ai criteri di valutazione.
APE è stato testato ampiamente su dati storici per verificarne la coerenza strutturale. È pensato per trader esperti che comprendono la gestione dell’esposizione e del rischio.
Funzionalità di gestione del rischio:
-
Limite giornaliero di perdita configurabile
-
Chiusura automatica al raggiungimento del profitto netto
-
Profili di rischio personalizzabili (conservativo, medio, elevato)
Caratteristiche tecniche:
-
Logica contraria basata su estensioni eccessive del mercato
-
Meccanismi interni di protezione del capitale
-
Adattabile a conti con regole di prop firm
-
Adatto per test, ricerca e utilizzo controllato
Avvertenza importante:
Questo prodotto può aumentare l’esposizione in determinate condizioni. Non è pensato per l’investimento a lungo termine o per la creazione di uno storico verificato.
Tutti i risultati sono basati su test storici e non costituiscono una garanzia di performance futura. L’utilizzo dovrebbe avvenire con piena consapevolezza dei rischi.
Coppie di valute:
APE funziona con diverse coppie, ma concentrarsi sulle seguenti quattro può migliorare la stabilità e ridurre il rischio operativo:
-
AUDCAD
-
EURCAD
-
NZDCAD
-
GBPNZD
-
AUDNZD
-
EURJPY
-
EURAUD
-
GBPAUD
-
EURGBP (risultati peggiori nei test)