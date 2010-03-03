Velrix for MT5

Il tuo compagno definitivo nel mercato Forex. Focalizzato esclusivamente sulla coppia di trading EURUSD, Velrix sfrutta il potere di H1, il timeframe ottimale, per navigare tra le complessità del mercato. È meticolosamente progettato per intraprendere trading in range, approfondendo le complessità dei movimenti e dei modelli di mercato.

Strategia di Velrix: sebbene non possiamo condividere dettagli esatti, ecco le basi: Velrix sfrutta i canali di prezzo, identificando i confini di prezzo chiave dove i movimenti di mercato sono probabili di invertire o rompere. Analizzando i confini superiore e inferiore del canale di prezzo, assicura punti di ingresso precisi, capitalizzando sui rimbalzi di prezzo tra questi livelli o attraverso le rotture per la continuazione della tendenza. Combinato con 20 anni di dati storici, analizza rare configurazioni (sia modelli di candele che indicatori proprietari) per prendere la migliore decisione per ogni trade.


Link to instructions Manual blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757126

Link to our channel: https://www.mql5.com/en/channels/fxbots2024


Simbolo
 EURUSD
Timeframe
 H1
Strategia
 Strategia del Canale di Prezzo
Conti finanziati adatti (sfide prop firm)
Impostazioni di rischio regolabili
Divisione delle operazioni per minimizzare il rischio
Filtro di notizie


Comprendiamo le sfide che i trader affrontano, specialmente quando tentano di soddisfare i rigorosi requisiti delle sfide prop firm. È qui che Velrix eccelle, offrendo un vantaggio di supporto per navigare attraverso queste prove con successo. È come avere un trader esperto al tuo fianco, fornendo intuizioni e strategie per aiutarti a progredire.

Velrix non è solo un altro strumento; è una soluzione sofisticata creata con una ricchezza di dettagli per garantire che prenda le migliori decisioni di trading possibili per te.


Si prega di notare che, mentre Velrix è progettato per operare con diligenza e precisione, è importante capire che il mondo del trading Forex è intrinsecamente imprevedibile.

Si avvisa che il valore di Velrix riflette le sue capacità e l'intenso impegno profuso nel suo sviluppo. Per mantenere la sua esclusività ed efficacia, prevediamo di aumentare gradualmente il prezzo. Questo approccio è progettato per moderare la base utenti, garantendo che ogni trader che sceglie Velrix possa beneficiare del suo pieno potenziale senza il rischio di sovraffollamento.

Velrix è più di un semplice robot Forex; è un faro di speranza per i trader che puntano al successo nel volatile mercato dell'oro. Il suo impegno ad aiutare nelle sfide prop firm, combinato con il suo focus strategico su H1 e trading in range, lo rende un prezioso asset per qualsiasi trader serio. Vivi la differenza con Velrix e porta il tuo viaggio di trading a nuove vette.

*Assicurati di leggere le istruzioni nel post del blog prima di eseguirlo.

*Assicurati di inviarmi un messaggio dopo l'acquisto per aggiungerti al mio canale telegram per ricevere le ultime notizie e regali gratuiti.

   


