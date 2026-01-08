Better Winner Oscillator

L'Oscillatore Winner è un indicatore di momentum ponderato per volume che misura la forza del mercato tra 0 e 100. Questo strumento tecnico combina l'azione dei prezzi con i dati di volume per fornire ai trader segnali più chiari sui potenziali cambiamenti di tendenza e sulle condizioni di mercato.

L'indicatore utilizza due parametri principali - Periods e SmoothingPeriod. Il parametro Periods controlla la finestra retrospettiva per i calcoli, mentre SmoothingPeriod determina come vengono mediati i dati. Insieme, questi creano un istogramma che oscilla tra condizioni rialziste (verde lime) e ribassiste (rosso).

La funzionalità di allerta integrata notifica i trader quando l'oscillatore attraversa di ritorno dal territorio di ipercomprato (sopra 70) o ipervenduto (sotto 30). Il parametro UseCurrentBar consente ai trader di scegliere se gli avvisi si attivano sulla barra corrente in formazione o solo sulle barre completate, fornendo flessibilità per diversi stili di trading.

L'Oscillatore Winner eccelle nell'identificazione di divergenze e condizioni di mercato estreme, rendendolo prezioso sia per i trader di inversione che di momentum su tutti i timeframe e mercati.

