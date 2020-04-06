GoldFox EA
- Experts
- Gabriele Capelli
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 15 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
GoldFox EA è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading su Gold (XAUUSD).
Lavora sui livelli chiave di prezzo e sulle sessioni di mercato, cercando opportunità di breakout pulite e strutturate.
L’EA è pensato per trader che preferiscono un approccio ordinato, prudente e basato sulla struttura del mercato, evitando strategie aggressive come martingala o griglia.⭐ Perché scegliere GoldFox EA
-
🟡 Specializzato su Gold (XAUUSD)
Tutta la logica è studiata per adattarsi alla volatilità dell’oro.
-
🟡 Approccio semplice e prudente
GoldFox EA non utilizza martingala né griglia.
Ogni operazione ha un rischio definito fin dall’inizio.
-
🟡 Rapporto rischio/rendimento favorevole
Le operazioni sono impostate con un rapporto rischio/rendimento fino a 1:5, puntando a movimenti ampi rispetto allo stop iniziale.
-
🟡 Gestione automatica del trade
L’EA protegge il capitale spostando lo stop in pareggio e bloccando il profitto quando il mercato si muove a favore.
-
🟡 Numero di trade contenuto
Preferisce poche operazioni selezionate, anziché entrare continuamente sul mercato.
Raccomandazioni:
- Coppia di valute: XAUUSD
- Periodo: H1
- Deposito minimo: $ 200
- Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
- IMPORTANTE: È molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
- Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500 - almeno 1:30 per livelli di rischio Basso-Medio, Basso e Molto Basso
- Fai trading su XAU/USD
- Ogni operazione è protetta con 100 pips SL
- Molto facile da installare, non richiede alcuna modifica alle impostazioni, le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker che utilizzano un GMT+2 con l'ora del server DST. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, è necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni dell'orario
- Utilizza un VPS affinché EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (altamente consigliato)
- Puoi trovare i risultati del backtest nella sezione commenti!