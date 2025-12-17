BOS Liquidity Sweep
- Indicatori
- Mahmud Hisso
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Rileva BOS e sweep di liquidità utilizzando la logica della struttura di mercato per evidenziare potenziali inversioni Smart Money.
BOS Liquidity Sweep – Indicatore di struttura di mercato
BOS Liquidity Sweep è un indicatore tecnico di struttura di mercato progettato per visualizzare sweep di liquidità e concetti di Break of Structure (BOS) direttamente sul grafico.
L’indicatore si concentra sul comportamento del prezzo, aiutando a comprendere dove viene raccolta la liquidità e come il mercato reagisce successivamente, senza esecuzione automatica delle operazioni né promesse di profitto.
Concetto principale
I mercati finanziari spesso si muovono inizialmente verso aree con alta concentrazione di liquidità prima di proseguire nella direzione principale.
Questo indicatore evidenzia tali situazioni combinando:
-
Struttura di mercato (HH, HL, LH, LL)
-
Rilevamento degli sweep di liquidità
-
Conferma tramite Break of Structure
L’obiettivo è supportare visivamente il processo decisionale, non forzare operazioni.
Come funziona l’indicatore (passo dopo passo)
1. Identificazione della struttura di mercato
L’indicatore analizza continuamente i movimenti di prezzo per identificare:
-
Higher Highs (HH)
-
Higher Lows (HL)
-
Lower Highs (LH)
-
Lower Lows (LL)
Questi punti definiscono la struttura di mercato attuale e vengono mostrati direttamente sul grafico.
2. Rilevamento dello sweep di liquidità
Uno sweep di liquidità si verifica quando il prezzo supera temporaneamente un massimo o minimo precedente e poi rientra nella struttura.
L’indicatore evidenzia visivamente questo evento quando:
-
il prezzo supera un livello strutturale
-
il movimento viene respinto dal mercato
-
il prezzo chiude nuovamente nel range precedente
Questa fase non rappresenta di per sé un segnale di trading.
3. Conferma tramite Break of Structure (BOS)
Dopo uno sweep valido, l’indicatore attende una conferma strutturale.
Un BOS viene identificato quando:
-
il prezzo rompe un livello strutturale rilevante
-
la direzione del mercato diventa più chiara
-
lo sweep viene confermato come possibile continuazione o inversione
Solo dopo questa conferma viene mostrato un segnale visivo.
Quando appare un segnale
Un segnale viene mostrato solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte:
-
esiste una struttura valida
-
la liquidità è stata prelevata
-
la reazione del prezzo conferma il rifiuto
-
si verifica un chiaro Break of Structure
Questo aiuta a filtrare configurazioni premature o deboli.
Quando l’utilizzo non è consigliato
L’indicatore non è progettato per essere utilizzato quando:
-
il mercato è in laterale senza struttura chiara
-
non si è verificato alcuno sweep di liquidità
-
il BOS non è confermato
-
eventi di notizie causano movimenti irregolari
In tali condizioni, i segnali visivi possono essere limitati o assenti.
Note importanti
-
L’indicatore non apre operazioni
-
Non prevede profitti
-
Non sostituisce la gestione del rischio
-
I segnali sono contestuali e non istruzioni automatiche
L’indicatore è destinato come strumento di analisi visiva per trader che comprendono la struttura di mercato.
Panoramica dei parametri di input
Tutti i parametri sono opzionali e possono essere adattati alle preferenze personali.
Impostazioni della struttura di mercato
Swing Length
Definisce quante candele vengono utilizzate per individuare massimi e minimi.
Valori più alti producono meno punti ma più significativi.
Impostazioni visive
-
Colori per le etichette strutturali (HH, HL, LH, LL)
-
Dimensioni di linee e testi per una migliore leggibilità
Opzioni di visualizzazione e avvisi
-
Attivazione/disattivazione dei segnali visivi
-
Avvisi opzionali (se abilitati) solo dopo conferma valida
Piattaforma supportata
-
MetaTrader 4
Avvertenza
Il trading comporta rischi.
Questo indicatore è fornito esclusivamente a scopo educativo e analitico e non costituisce consulenza finanziaria.