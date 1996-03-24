Queen Of Gold
Queen Of Gold — EA automatico per XAUUSD M30
Queen Of Gold è un Expert Advisor completamente automatico per XAUUSD su timeframe M30. Usa una logica strutturata di price action con controlli di rischio opzionali per gestire il drawdown. Il sistema funziona senza indicatori o segnali esterni, basandosi sul movimento reale del mercato.
Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2321205
Caratteristiche principali:
Logica di trading basata sul prezzo, senza indicatori
Modalità di recupero per la gestione del drawdown
Sistema grid con controlli di rischio regolabili
Dimensione lotto fissa o dinamica
Parametri di trading:
Simbolo: XAUUSD
Timeframe: M30
Lotto consigliato: 0,01 ogni 500 USD
Saldo minimo: da 500 USD
Tipi di conto: ECN, Standard, Cent
Consigliato VPS o terminale 24/5
Utilizzo:
Collega l’EA a un grafico XAUUSD M30. La modalità grid è opzionale. Mantieni attivo il terminale/VPS durante le ore di mercato.