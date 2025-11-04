Shadow Pulse Indicator

Breve descrizione

Shadow Pulse

Shadow Pulse è un indicatore professionale per identificare i punti di inversione basato sul metodo di ritorno alla media. Genera segnali di acquisto e vendita altamente accurati utilizzando un sistema di filtraggio intelligente multilivello.

Strategia di trading

L'indicatore è progettato per funzionare su tutti i timeframe da M1 a H4 e mostra risultati eccezionali nello scalping dell'oro (XAUUSD). Può essere applicato efficacemente sia per il trading aggressivo su periodi inferiori che per posizioni a medio termine su timeframe superiori.

Funziona secondo il principio di identificazione dei momenti di esaurimento dell'impulso dei prezzi seguito dall'ingresso in una posizione su un rimbalzo. Il sistema identifica le zone critiche di sovraestensione dei prezzi rispetto ai livelli chiave e forma un segnale solo quando conferma un movimento di inversione.

Le frecce appaiono esclusivamente su barre chiuse e non vengono mai ridisegnate. Questo garantisce un'assoluta stabilità del segnale e consente una valutazione obiettiva della performance storica dell'indicatore su qualsiasi periodo di tempo.

• Frecce blu sotto le barre — segnale per aprire una posizione long (ACQUISTO) • Frecce rosse sopra le barre — segnale per aprire una posizione short (VENDITA)

Il sistema si adatta automaticamente alla volatilità di vari strumenti finanziari attraverso parametri flessibili e personalizzabili. L'indicatore funziona con uguale efficacia su coppie di valute, metalli preziosi, indici azionari e criptovalute.

Il sistema di filtraggio integrato a tre livelli blocca intelligentemente i falsi segnali durante i periodi di bassa volatilità e incertezza del mercato. Ogni filtro funziona in modo indipendente e può essere abilitato o disabilitato separatamente, consentendo di selezionare con precisione l'equilibrio ottimale tra quantità e qualità dei segnali di trading per il proprio stile di trading.

La funzione di gestione della frequenza dei segnali previene efficacemente la sovrasaturazione del grafico durante i periodi di movimento laterale. L'intervallo minimo personalizzabile tra segnali simili e il blocco degli ingressi opposti proteggono in modo affidabile da operazioni premature contro il movimento dominante.

Risultati dell'applicazione

Oro (XAUUSD) - Strumento ottimale per lo scalping

Sull'oro, l'indicatore dimostra i migliori risultati grazie all'elevata volatilità e ai chiari modelli di inversione di questo strumento.

Coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre)

Sulle coppie di valute, l'indicatore fornisce un flusso stabile di segnali con elevata accuratezza di ingresso.

Raccomandazioni sulla gestione del capitale

L'indicatore mostra risultati stabili seguendo le regole classiche di gestione del rischio:

Per lo scalping su M1-M5: • Stop-loss sulle coppie di valute: 10-20 punti • Stop-loss sull'oro: 150-300 punti • Rapporto take-profit/stop-loss: 1:1,5 o 1:2

Per il trading su H1 e superiori: • Stop-loss sulle coppie di valute: 100-200 punti • Stop-loss sull'oro: 500-800 punti • Rapporto take-profit/stop-loss: 1:2 o 1:3

Impostazioni e parametri

L'indicatore contiene tre blocchi di filtraggio indipendenti per una regolazione precisa alle caratteristiche di uno strumento specifico e allo stile di trading individuale.

Filtro #1 - Controllo della posizione del prezzo

Responsabile della determinazione del grado di deviazione del prezzo dai livelli dinamici chiave. Controlla la distanza minima richiesta per formare un segnale di inversione di qualità.

Per aumentare il numero di segnali: ridurre i valori dei parametri di distanza dalle medie mobili. Questo renderà l'indicatore più sensibile alle piccole deviazioni di prezzo.

Per migliorare la qualità del segnale: aumentare i valori dei parametri di distanza. Il sistema attenderà ritracciamenti più profondi prima di formare un segnale, il che aumenta la probabilità di un forte movimento di inversione.

Filtro #2 - Controllo della volatilità

Il secondo filtro analizza il livello attuale di attività del mercato e blocca i segnali durante i periodi di calma quando la probabilità di falsi breakout è massima.

Per aumentare il numero di segnali: abbassare il valore della soglia minima di volatilità. L'indicatore funzionerà anche durante i periodi di relativa calma del mercato.

Per concentrarsi su movimenti forti: aumentare la soglia minima. I segnali si formeranno solo durante i periodi di maggiore attività quando l'impulso è sufficiente per realizzare profitto.

Filtro #3 - Analisi del momentum

Il terzo filtro identifica i punti critici di esaurimento del movimento direzionale e conferma la preparazione all'inversione attraverso l'analisi della dinamica dell'oscillatore.

Per ingressi più frequenti: configurare il filtro per reagire a estremi di momentum più piccoli. Questo permetterà l'ingresso nelle fasi iniziali dell'inversione.

Per la massima affidabilità: richiedere il raggiungimento di zone estreme più pronunciate prima della formazione del segnale. Questo ridurrà il numero di ingressi ma aumenterà la loro qualità.

Blocco di gestione dei segnali

Consente di controllare la frequenza di apparizione delle frecce e prevenire un trading eccessivo:

• Numero minimo di barre tra segnali simili — imposta una pausa dopo ogni segnale di ACQUISTO o VENDITA prima che appaia il successivo segnale simile

• Periodo di blocco per segnali opposti — determina quante barre devono passare dopo un segnale in una direzione prima che il sistema consenta un segnale nella direzione opposta

Per trading attivo: impostare valori minimi per entrambi i parametri (1-3 barre). Si otterrà il massimo numero di opportunità di ingresso.

Per trading selettivo: aumentare i valori (8-15 barre). L'indicatore genererà solo le inversioni di massima qualità con intervallo sufficiente tra i segnali.

Parametri visivi

Personalizzazione completa dell'aspetto:

• Regolazione dei colori delle frecce di acquisto e vendita • Regolazione della dimensione delle frecce per la comodità di percezione visiva • Controllo dell'offset delle frecce dalle barre di prezzo • Selezione del numero di barre storiche per il calcolo (0 = tutti i dati disponibili)

Sistema di allerta

Sistema di notifica completo per nuovi segnali:

• Finestre pop-up direttamente nel terminale di trading • Notifiche sonore con selezione del file audio • Messaggi push su dispositivo mobile tramite MetaTrader 5 Mobile • Avvisi via email all'indirizzo email specificato

La protezione anti-spam integrata garantisce l'invio di non più di un avviso per ogni barra chiusa, eliminando la duplicazione delle notifiche.

Raccomandazioni di trading

Selezione del timeframe

L'indicatore è efficace attraverso vari stili di trading:

• Scalping attivo: M1-M5 (particolarmente efficace sull'oro) • Trading intraday: M15-H1 • Posizioni a medio termine: H1-H4

Scegliere un timeframe secondo la propria strategia di trading, il tempo disponibile e il comfort psicologico.

Condizioni di mercato ottimali

I migliori risultati si ottengono nelle seguenti condizioni:

• Strumenti ad alta liquidità con spread ridotto • Sessioni di trading attive (europea e americana) • Periodi di volatilità aumentata ma non eccessiva

Gestione del rischio

Regole di importanza critica:

Utilizzare sempre lo stop-loss per proteggere il capitale. Posizionare gli stop oltre l'estremo locale più vicino confermato dalla struttura del mercato.

Controllare il tempo di mantenimento della posizione. Nello scalping su M1-M5, non mantenere un'operazione aperta per più di 15-30 minuti. Se il movimento non si sviluppa — chiudere la posizione al prezzo corrente.

Evitare di fare trading durante i rilasci di notizie. 15 minuti prima e dopo i rilasci di dati economici importanti, gli spread si allargano e i movimenti diventano caotici e imprevedibili.

Calcolare la dimensione della posizione in base a un rischio non superiore all'1-2% del capitale per operazione. Nello scalping attivo, il rischio totale di tutte le posizioni aperte non dovrebbe superare il 5% della dimensione dell'account.

Test obbligatori. Prima del trading reale, testare l'indicatore su un account demo per almeno due settimane per selezionare i parametri ottimali per le specifiche del proprio broker e lo strumento scelto.

Psicologia del trading

• Non cercare di entrare su ogni segnale — concentrarsi su configurazioni di qualità • Mantenere la disciplina nell'accettare le perdite allo stop-loss • Non aumentare la dimensione della posizione dopo una serie di operazioni perdenti • Tenere un diario di trading per analizzare l'efficacia

Specifiche tecniche

Requisiti di sistema

• Piattaforma: MetaTrader 5 • Build minima del terminale: 3000 (raccomandata l'ultima versione) • Compatibilità: account di hedging e netting • Librerie aggiuntive: non richieste

Ottimizzazione delle prestazioni

• Consumo minimo di risorse del terminale • Calcoli eseguiti solo per barre appena formate • Capacità di lavorare simultaneamente su più grafici senza rallentamento della piattaforma • Codice ottimizzato per risposta rapida anche su computer deboli

Versatilità

• Funziona su tutti gli strumenti finanziari della piattaforma MetaTrader 5 • Supporta tutti i timeframe standard • Si adatta automaticamente al numero di cifre decimali dello strumento • Elabora correttamente vari tipi di quotazioni

Supporto tecnico

Se avete domande sulla configurazione o sul funzionamento dell'indicatore, contattateci tramite messaggi privati.

AVVISO IMPORTANTE:

L'indicatore è uno strumento ausiliario di analisi tecnica e non garantisce profitto. I risultati di trading passati non sono garanzia di risultati futuri. Il trading di strumenti finanziari comporta un alto livello di rischio e può portare alla perdita di tutto il capitale investito. Fare trading in modo responsabile e solo con fondi la cui perdita ci si può permettere.