Adaptive Pulse

Shadow Pulse Breve descrizione Shadow Pulse è un indicatore professionale per identificare i punti di inversione basato sul metodo di ritorno alla media. Genera segnali di acquisto e vendita altamente accurati utilizzando un sistema di filtraggio intelligente multilivello. Strategia di trading L'indicatore è progettato per funzionare su tutti i timeframe da M1 a H4 e mostra risultati eccezionali nello scalping dell'oro (XAUUSD). Può essere applicato efficacemente sia per il trading aggressivo su