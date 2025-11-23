Adaptive Pulse
- Indicatori
- Anastasia Danilova
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Adaptive Pulse - Sistema Professionale di Segnali di Trading
Descrizione Breve
Adaptive Pulse è un indicatore professionale di segnali di trading basato sulla tecnologia di analisi adattiva del mercato. L'indicatore si adatta automaticamente alla volatilità e genera segnali precisi di acquisto e vendita con frecce visive sul grafico. Funziona su tutti i timeframe e strumenti finanziari.
Caratteristiche Principali
L'indicatore fornisce un sistema di analisi a tre livelli con tre linee adattive indipendenti, ciascuna delle quali si adatta alle condizioni attuali del mercato. Il sistema genera due tipi di segnali di trading: quando il prezzo incrocia la linea principale e quando le linee veloce e lenta si incrociano tra loro.
Funzioni chiave:
- Sistema triplo di analisi adattiva
- Due tipi indipendenti di segnali di trading
- Filtro di trend a lungo termine integrato
- Filtraggio intelligente dei segnali ripetuti con modalità automatica
- Frecce visive di acquisto e vendita
- Pannello informativo con lo stato attuale del mercato
- Sistema di avvisi: finestre pop-up, suono, notifiche push, email
- Personalizzazione visiva completa
Principio di Funzionamento
L'indicatore utilizza la tecnologia di analisi adattiva che modifica dinamicamente la sensibilità in base alle condizioni di mercato. Durante i periodi di forte trend, il sistema reagisce rapidamente al movimento dei prezzi, mentre durante i periodi laterali rallenta, filtrando il rumore di mercato.
Tre linee adattive:
- Linea principale blu - livello adattivo di base
- Linea veloce verde - per l'analisi a breve termine
- Linea lenta rossa - per l'analisi a lungo termine
Tutti i segnali vengono generati solo dopo la completa formazione della barra, il che elimina il repainting e i falsi segnali sulla barra corrente.
Tipi di Segnali di Trading
Segnali di incrocio del prezzo: Un segnale di acquisto si forma quando il prezzo incrocia la linea blu dal basso verso l'alto. Un segnale di vendita si forma quando il prezzo incrocia la linea blu dall'alto verso il basso. Questo tipo di segnale può essere attivato e disattivato nelle impostazioni.
Segnali di doppio incrocio: Un segnale di acquisto si forma quando la linea verde incrocia la linea rossa dal basso verso l'alto. Un segnale di vendita si forma quando la linea verde incrocia la linea rossa dall'alto verso il basso. Questo tipo di segnale può anche essere attivato e disattivato in modo indipendente.
Filtro di trend: Un filtro opzionale analizza la direzione del mercato a lungo termine e filtra i segnali contro il trend principale. Questo migliora significativamente la qualità dei segnali sui timeframe superiori.
Filtro di segnali ripetuti: Un sistema intelligente previene la comparsa di multiple frecce consecutive quando il prezzo fluttua in un range ristretto. Il filtro funziona in modalità automatica selezionando la distanza ottimale tra i segnali per ogni timeframe, oppure può essere configurato manualmente.
Regolazione della Quantità e Qualità dei Segnali
Per ottenere più segnali: Diminuire il parametro ER Period a valori di 8-10. Attivare il parametro Use Price Crossover. Disattivare il parametro Use Trend Filter. Diminuire il parametro Min Bars Between Same Signals a 1-2. Utilizzare timeframe inferiori M1 e M5.
Per ottenere meno segnali: Aumentare il parametro ER Period a valori di 12-14. Disattivare il parametro Use Price Crossover. Attivare il parametro Use Trend Filter. Aumentare il parametro Min Bars Between Same Signals a 5-10. Utilizzare timeframe superiori M15 e H1.
Per ottenere segnali più precisi: Attivare il parametro Use Dual KAMA Crossover. Attivare il parametro Use Trend Filter. Aumentare il periodo Slow KAMA Period a 25-30. Impostare Min Bars Between Same Signals su un valore di 3-5. Utilizzare timeframe M15 o H1. Questo produrrà meno segnali, ma ingressi di qualità superiore.
Per eliminare i segnali ripetuti nel movimento laterale: Aumentare il parametro Min Bars Between Same Signals a valori di 5-10. Questo impedirà la comparsa di multiple frecce consecutive quando il prezzo fluttua intorno alla linea adattiva. Un valore di 0 attiva la modalità automatica, che seleziona automaticamente la distanza ottimale in base al timeframe.
Parametri Principali dell'Indicatore
Sezione KAMA Settings:
- ER Period - periodo di calcolo dell'efficienza del sistema adattivo (raccomandato 8-14)
- Fast Period - componente di adattamento veloce (valore standard 2)
- Slow Period - componente di adattamento lento (valore standard 30)
Sezione Additional KAMA Lines:
- Show Fast KAMA - visualizzare la linea veloce verde
- Fast KAMA Period - periodo di calcolo della linea veloce (raccomandato 5-10)
- Show Slow KAMA - visualizzare la linea lenta rossa
- Slow KAMA Period - periodo di calcolo della linea lenta (raccomandato 15-30)
Sezione Signal Settings:
- Use Price Crossover - attivare i segnali dall'incrocio del prezzo con la linea principale
- Use Dual KAMA - attivare i segnali dall'incrocio delle linee veloce e lenta
- Use Trend Filter - attivare il filtraggio per trend a lungo termine
- Trend Period - periodo di calcolo del filtro di trend (raccomandato 50-100)
Sezione Signal Filtering:
- Min Bars Between Same Signals - numero minimo di barre tra segnali identici (raccomandato 3-5). Il parametro aiuta a evitare ingressi multipli quando il prezzo fluttua in un range ristretto. Un valore di 0 attiva la modalità automatica: per M1-M5 vengono utilizzate 3 barre, per M15 vengono utilizzate 2 barre, per H1 e superiori viene utilizzata 1 barra.
Sezione Visualization:
- Arrow Offset - offset delle frecce da High/Low in punti (predefinito 20)
- Buy Arrow Color - colore della freccia di acquisto
- Sell Arrow Color - colore della freccia di vendita
- Arrow Width - spessore della linea delle frecce da 1 a 5
Sezione Alerts:
- Enable Alert - attivare finestre pop-up di avviso
- Enable Sound - attivare avvisi sonori
- Sound File - nome del file audio dalla cartella Sounds
- Enable Push - attivare notifiche push al dispositivo mobile
- Enable Email - attivare invio di avvisi via email
Sezione Display Settings:
- Corner Position - posizione del pannello informativo: 0 - angolo superiore sinistro, 1 - superiore destro, 2 - inferiore sinistro, 3 - inferiore destro
Pannello Informativo
L'indicatore visualizza un pannello informativo compatto nell'angolo del grafico con i dati attuali:
- Valore attuale della linea principale
- Valore attuale del rapporto di efficienza
- Stato del trend: rialzista, ribassista o neutrale
- Posizione del prezzo rispetto alla linea principale
- Rapporto tra le linee veloce e lenta
Il pannello si aggiorna ogni secondo e aiuta a valutare rapidamente la situazione attuale del mercato.
Caratteristiche di Utilizzo
L'indicatore funziona su qualsiasi strumento finanziario: coppie di valute, metalli, indici, criptovalute, azioni. Si consiglia di utilizzarlo su strumenti con liquidità sufficiente e spread ridotto.
Per lo scalping e il trading intraday, è meglio utilizzare timeframe inferiori M1-M5 con la modalità Price Crossover attivata. Per il trading posizionale, si consigliano timeframe M15-H1 con Trend Filter attivato.
L'indicatore non ridisegna i segnali dopo la loro comparsa, poiché il calcolo viene eseguito solo su barre completamente formate. Le frecce rimangono sul grafico e non cambiano la loro posizione.
Tutti gli avvisi si attivano solo una volta quando un nuovo segnale appare su una barra chiusa. Non ci sono avvisi ripetuti sulla stessa barra.
Il sistema di filtraggio dei segnali ripetuti si adatta automaticamente al timeframe o può essere configurato manualmente per il massimo controllo sulla frequenza di comparsa delle frecce.
Vantaggi dell'Indicatore
La tecnologia adattiva consente all'indicatore di funzionare efficacemente in diverse condizioni di mercato senza la necessità di regolazioni manuali costanti. Il sistema si adatta automaticamente alla volatilità corrente.
La possibilità di selezionare i tipi di segnali e combinarli offre flessibilità nella costruzione di una strategia di trading. È possibile utilizzare solo un tipo di segnale o combinarli per una conferma aggiuntiva.
Il filtraggio intelligente dei segnali ripetuti protegge da ingressi errati multipli durante i periodi di movimento laterale dei prezzi. La modalità di filtraggio automatico seleziona valori ottimali per ogni timeframe.
Il design visivo è massimamente chiaro e non sovraccarica il grafico con informazioni inutili. Tutti i dati importanti vengono visualizzati in un pannello compatto.
Il sistema di avvisi consente di non perdere segnali importanti anche quando si lavora con più grafici contemporaneamente.
L'indicatore è completamente pronto per l'uso immediatamente dopo l'installazione con impostazioni predefinite ottimali. Se necessario, tutti i parametri si adattano facilmente allo stile di trading individuale.