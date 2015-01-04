Cos'è questo indicatore?

ADX MultiTF Dashboard - Descrizione dell'indicatore

ADX MultiTF Dashboard è un indicatore multi-timeframe compatto che visualizza informazioni chiave sulla forza e direzione del trend simultaneamente su tre periodi selezionati.

Non fatevi ingannare dalle dimensioni compatte del pannello! Nonostante l'indicatore occupi pochissimo spazio sul grafico, contiene informazioni criticamente importanti per le decisioni di trading:

Forza del trend (ADX) - quanto è potente il movimento

- quanto è potente il movimento Direzione del trend (+DI/-DI) - dove va il prezzo

- dove va il prezzo Posizione RSI - se il mercato è ipercomprato/ipervenduto

Tutte queste informazioni simultaneamente su tre timeframe - questo è uno strumento potente per la conferma dei segnali!

Funzionalità principali

1. Analisi Multi-Timeframe

Monitorate simultaneamente la situazione su 3 timeframe. Questo permette di vedere il "quadro completo" del mercato - dai movimenti a breve termine ai trend a lungo termine.

Combinazioni di timeframe popolari:

Per lo scalping:

M1, M5, M15

M5, M15, M30

Per il trading intraday:

M5, M15, H1

M15, M30, H1

M15, H1, H4

Per lo swing trading:

H1, H4, D1

H4, D1, W1

Analisi combinata:

M15, H1, H4 (una delle opzioni più popolari!)

M30, H1, H4

H1, H4, D1

Consiglio da professionista: Avviate più copie dell'indicatore con diverse combinazioni di timeframe! Ad esempio, un indicatore con M5-M15-H1 per segnali rapidi, un secondo con M15-H1-H4 per la conferma del trend a medio termine.

2. ADX - Indicatore di forza del trend

Cosa mostra: Quanto è forte il movimento di tendenza nel mercato (indipendentemente dalla direzione).

Codifica colori:

🔴 Rosso (ADX < 20) - Trend debole, laterale, meglio evitare l'ingresso

🟡 Giallo (ADX 20-25) - Trend in formazione, ci si può preparare

🟢 Verde (ADX > 25) - Trend forte, momento eccellente per fare trading

Importante sapere: ADX non mostra la direzione - solo la forza! Per la direzione, guardate le frecce.

3. Direzione del trend (+DI/-DI)

Cosa mostra: In quale direzione si muove il prezzo.

Designazioni:

🟢 ▲ (freccia verde verso l'alto) - Trend rialzista (+DI > -DI)

🔴 ▼ (freccia rossa verso il basso) - Trend ribassista (-DI > +DI)

Come utilizzare: Quando ADX è verde (>25) E la freccia mostra la direzione - questo è un segnale forte!

4. RSI - Indicatore di ipercomprato/ipervenduto

Cosa mostra: Se il mercato è "surriscaldato" in una direzione.

Codifica colori:

🔴 Rosso (RSI < 30) - Ipervenduto, possibile inversione verso l'alto

🟡 Giallo (RSI 30-70) - Zona normale

🟢 Verde (RSI > 70) - Ipercomprato, possibile inversione verso il basso

Come questo aiuta: RSI completa ADX. Ad esempio, se ADX mostra un forte trend rialzista, ma RSI è già nella zona di ipercomprato (>70) - questo può essere un segno di fine imminente del movimento.

Sistema di alert intelligente

L'indicatore avvisa automaticamente dei segnali forti!

Condizioni per l'alert BUY:

✅ ADX > 25 (o il vostro valore ADX Alert Threshold) su tutti i 3 timeframe ✅ Tutte le frecce puntano verso l'alto (▲) ✅ Filtro RSI: non più di X timeframe con ipercomprato (Max Bad RSI Timeframes)

Condizioni per l'alert SELL:

✅ ADX > 25 su tutti i 3 timeframe ✅ Tutte le frecce puntano verso il basso (▼) ✅ Filtro RSI: non più di X timeframe con ipervenduto

Tipi di alert:

🟢🟢 SEGNALE PERFETTO (PERFECT SIGNAL):

Tutti i 3 timeframe mostrano trend forte

Tutti gli RSI in zona normale

Massima probabilità di successo!

🟢 SEGNALE CON RISCHIO (SIGNAL WITH RISK):

Tutti i 3 timeframe mostrano trend forte

MA 1-2 RSI in zona di ipercomprato/ipervenduto

Livello di rischio: BASSO o MEDIO

Impostazioni principali

Instance Settings

Instance_ID (predefinito: "1")

Identificatore unico per ogni copia dell'indicatore

IMPORTANTE: Quando si aggiunge un secondo indicatore al grafico, cambiare in "2", terzo - in "3", ecc.

Quando si aggiunge un secondo indicatore al grafico, cambiare in "2", terzo - in "3", ecc. Questo permette di eseguire più indicatori simultaneamente senza conflitti

Timeframes

First Timeframe, Second Timeframe, Third Timeframe

Selezionare 3 timeframe per l'analisi

Disponibili solo timeframe standard: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Si consiglia di scegliere timeframe sequenziali (ad es. M15-H1-H4)

ADX Settings

ADX Period (predefinito: 14)

Periodo di calcolo dell'indicatore ADX

Il valore standard 14 va bene per la maggior parte dei casi

Valori più piccoli (7-10) - più sensibile

Valori più grandi (20-25) - più liscio

RSI Settings

RSI Period (predefinito: 14)

Periodo di calcolo RSI

RSI Oversold Level (predefinito: 30)

Livello di ipervenduto

RSI Overbought Level (predefinito: 70)

Livello di ipercomprato

Dashboard Position

X Position (intervallo: 1-1980, predefinito: 30)

Posizione orizzontale del pannello sul grafico

Y Position (intervallo: 1-1440, predefinito: 30)

Posizione verticale del pannello

Suggerimento: Quando si utilizzano più copie dell'indicatore, posizionatele a diverse altezze (ad es. Y=30, Y=150, Y=270)

Color Settings

Personalizzazione completa di tutti i colori:

ADX Colors - colori per trend debole/medio/forte

- colori per trend debole/medio/forte RSI Colors - colori per ipervenduto/normale/ipercomprato

- colori per ipervenduto/normale/ipercomprato Direction Arrow Colors - colori per frecce su/giù

- colori per frecce su/giù Text Colors - colori per il testo dell'intestazione e dei timeframe

Table Design

Background Color - colore di sfondo del pannello Border Color - colore del bordo Border Width (intervallo: 1-7, predefinito: 2) - spessore del bordo Font Size (intervallo: 5-25, predefinito: 11) - dimensione del carattere

Alert Settings

Enable Alerts - attivare/disattivare gli alert

Alert Sound - attivare la notifica sonora

Alert Popup - mostrare la finestra popup

Buy Alert Sound e Sell Alert Sound - selezione del suono per i segnali buy/sell (11 opzioni)

ADX Alert Threshold (predefinito: 25.0)

Valore ADX minimo per l'attivazione dell'alert

Aumentare a 30-35 per segnali più rigorosi

Use RSI Filter for Alerts (predefinito: attivato)

Utilizzare RSI come filtro aggiuntivo

Disattivare se si vogliono alert basati solo su ADX

Max Bad RSI Timeframes (intervallo: 0-3, predefinito: 1)

Numero massimo di timeframe con RSI "cattivo" per l'attivazione dell'alert

0 = solo segnali perfetti (tutti gli RSI normali)

1 = consentire 1 TF con RSI cattivo (consigliato)

2 = consentire 2 TF con RSI cattivo

3 = ignorare completamente RSI

Update Settings

Refresh Rate (predefinito: 1 secondo)

Frequenza di aggiornamento dei dati nella tabella

Come utilizzare l'indicatore

Strategia di base:

Cercate l'accordo su tutti i 3 timeframe: Tutti gli ADX verdi (>25)

Tutte le frecce in una direzione

RSI non in zone critiche Aspettate l'alert "PERFECT SIGNAL" - questi sono i segnali più forti! Utilizzate RSI come filtro: Segnale BUY + RSI ipercomprato (>70) = siate prudenti

Segnale SELL + RSI ipervenduto (<30) = siate prudenti

Strategia avanzata:

Avviate 2 copie dell'indicatore: Prima: M5, M15, H1 (segnali rapidi)

Seconda: M15, H1, H4 (conferma del trend) Migliori punti di ingresso: Quando entrambi i pannelli mostrano trend forte in una direzione

ADX in crescita su tutti i timeframe

RSI sta appena iniziando a uscire dalla zona di ipervenduto/ipercomprato Gestione del rischio: Evitate gli ingressi quando ADX è rosso (<20) sui timeframe superiori

Non fate trading contro il trend sul timeframe superiore

Note importanti

Utilizzate solo timeframe standard - l'indicatore supporta solo M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Quando si aggiungono più copie cambiate sempre Instance_ID ("1", "2", "3", ecc.) L'indicatore non è un "Santo Graal" - utilizzatelo in combinazione con altri metodi di analisi Gli alert hanno un cooldown di 60 secondi - l'alert ripetuto dello stesso tipo non si attiverà prima ADX è un indicatore ritardato - il segnale può apparire dopo che il movimento è già iniziato

Esempi di utilizzo

Esempio 1: Scalping su M5

Instance_ID = "1" Timeframes: M1, M5, M15 ADX Alert Threshold = 20 Max Bad RSI Timeframes = 1

Esempio 2: Trading intraday

Instance_ID = "1" Timeframes: M15, H1, H4 ADX Alert Threshold = 25 Max Bad RSI Timeframes = 1

Esempio 3: Swing trading

Instance_ID = "1" Timeframes: H4, D1, W1 ADX Alert Threshold = 30 Max Bad RSI Timeframes = 0

Esempio 4: Doppia conferma (2 indicatori)

Indicatore #1: Instance_ID = "1" Position: X=30, Y=30 Timeframes: M5, M15, H1

Indicatore #2: Instance_ID = "2" Position: X=30, Y=150 Timeframes: M15, H1, H4

In caso di domande o suggerimenti - scrivete in messaggi privati!