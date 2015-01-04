ADX MultiTF Dashboard
- Indicatori
- Anastasia Danilova
- Versione: 1.0
Cos'è questo indicatore?
ADX MultiTF Dashboard è un indicatore multi-timeframe compatto che visualizza informazioni chiave sulla forza e direzione del trend simultaneamente su tre periodi selezionati.
Non fatevi ingannare dalle dimensioni compatte del pannello! Nonostante l'indicatore occupi pochissimo spazio sul grafico, contiene informazioni criticamente importanti per le decisioni di trading:
- Forza del trend (ADX) - quanto è potente il movimento
- Direzione del trend (+DI/-DI) - dove va il prezzo
- Posizione RSI - se il mercato è ipercomprato/ipervenduto
Tutte queste informazioni simultaneamente su tre timeframe - questo è uno strumento potente per la conferma dei segnali!
Funzionalità principali
1. Analisi Multi-Timeframe
Monitorate simultaneamente la situazione su 3 timeframe. Questo permette di vedere il "quadro completo" del mercato - dai movimenti a breve termine ai trend a lungo termine.
Combinazioni di timeframe popolari:
Per lo scalping:
- M1, M5, M15
- M5, M15, M30
Per il trading intraday:
- M5, M15, H1
- M15, M30, H1
- M15, H1, H4
Per lo swing trading:
- H1, H4, D1
- H4, D1, W1
Analisi combinata:
- M15, H1, H4 (una delle opzioni più popolari!)
- M30, H1, H4
- H1, H4, D1
Consiglio da professionista: Avviate più copie dell'indicatore con diverse combinazioni di timeframe! Ad esempio, un indicatore con M5-M15-H1 per segnali rapidi, un secondo con M15-H1-H4 per la conferma del trend a medio termine.
2. ADX - Indicatore di forza del trend
Cosa mostra: Quanto è forte il movimento di tendenza nel mercato (indipendentemente dalla direzione).
Codifica colori:
- 🔴 Rosso (ADX < 20) - Trend debole, laterale, meglio evitare l'ingresso
- 🟡 Giallo (ADX 20-25) - Trend in formazione, ci si può preparare
- 🟢 Verde (ADX > 25) - Trend forte, momento eccellente per fare trading
Importante sapere: ADX non mostra la direzione - solo la forza! Per la direzione, guardate le frecce.
3. Direzione del trend (+DI/-DI)
Cosa mostra: In quale direzione si muove il prezzo.
Designazioni:
- 🟢 ▲ (freccia verde verso l'alto) - Trend rialzista (+DI > -DI)
- 🔴 ▼ (freccia rossa verso il basso) - Trend ribassista (-DI > +DI)
Come utilizzare: Quando ADX è verde (>25) E la freccia mostra la direzione - questo è un segnale forte!
4. RSI - Indicatore di ipercomprato/ipervenduto
Cosa mostra: Se il mercato è "surriscaldato" in una direzione.
Codifica colori:
- 🔴 Rosso (RSI < 30) - Ipervenduto, possibile inversione verso l'alto
- 🟡 Giallo (RSI 30-70) - Zona normale
- 🟢 Verde (RSI > 70) - Ipercomprato, possibile inversione verso il basso
Come questo aiuta: RSI completa ADX. Ad esempio, se ADX mostra un forte trend rialzista, ma RSI è già nella zona di ipercomprato (>70) - questo può essere un segno di fine imminente del movimento.
Sistema di alert intelligente
L'indicatore avvisa automaticamente dei segnali forti!
Condizioni per l'alert BUY:
✅ ADX > 25 (o il vostro valore ADX Alert Threshold) su tutti i 3 timeframe ✅ Tutte le frecce puntano verso l'alto (▲) ✅ Filtro RSI: non più di X timeframe con ipercomprato (Max Bad RSI Timeframes)
Condizioni per l'alert SELL:
✅ ADX > 25 su tutti i 3 timeframe ✅ Tutte le frecce puntano verso il basso (▼) ✅ Filtro RSI: non più di X timeframe con ipervenduto
Tipi di alert:
🟢🟢 SEGNALE PERFETTO (PERFECT SIGNAL):
- Tutti i 3 timeframe mostrano trend forte
- Tutti gli RSI in zona normale
- Massima probabilità di successo!
🟢 SEGNALE CON RISCHIO (SIGNAL WITH RISK):
- Tutti i 3 timeframe mostrano trend forte
- MA 1-2 RSI in zona di ipercomprato/ipervenduto
- Livello di rischio: BASSO o MEDIO
Impostazioni principali
Instance Settings
Instance_ID (predefinito: "1")
- Identificatore unico per ogni copia dell'indicatore
- IMPORTANTE: Quando si aggiunge un secondo indicatore al grafico, cambiare in "2", terzo - in "3", ecc.
- Questo permette di eseguire più indicatori simultaneamente senza conflitti
Timeframes
First Timeframe, Second Timeframe, Third Timeframe
- Selezionare 3 timeframe per l'analisi
- Disponibili solo timeframe standard: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Si consiglia di scegliere timeframe sequenziali (ad es. M15-H1-H4)
ADX Settings
ADX Period (predefinito: 14)
- Periodo di calcolo dell'indicatore ADX
- Il valore standard 14 va bene per la maggior parte dei casi
- Valori più piccoli (7-10) - più sensibile
- Valori più grandi (20-25) - più liscio
RSI Settings
RSI Period (predefinito: 14)
- Periodo di calcolo RSI
RSI Oversold Level (predefinito: 30)
- Livello di ipervenduto
RSI Overbought Level (predefinito: 70)
- Livello di ipercomprato
Dashboard Position
X Position (intervallo: 1-1980, predefinito: 30)
- Posizione orizzontale del pannello sul grafico
Y Position (intervallo: 1-1440, predefinito: 30)
- Posizione verticale del pannello
Suggerimento: Quando si utilizzano più copie dell'indicatore, posizionatele a diverse altezze (ad es. Y=30, Y=150, Y=270)
Color Settings
Personalizzazione completa di tutti i colori:
- ADX Colors - colori per trend debole/medio/forte
- RSI Colors - colori per ipervenduto/normale/ipercomprato
- Direction Arrow Colors - colori per frecce su/giù
- Text Colors - colori per il testo dell'intestazione e dei timeframe
Table Design
Background Color - colore di sfondo del pannello Border Color - colore del bordo Border Width (intervallo: 1-7, predefinito: 2) - spessore del bordo Font Size (intervallo: 5-25, predefinito: 11) - dimensione del carattere
Alert Settings
Enable Alerts - attivare/disattivare gli alert
Alert Sound - attivare la notifica sonora
Alert Popup - mostrare la finestra popup
Buy Alert Sound e Sell Alert Sound - selezione del suono per i segnali buy/sell (11 opzioni)
ADX Alert Threshold (predefinito: 25.0)
- Valore ADX minimo per l'attivazione dell'alert
- Aumentare a 30-35 per segnali più rigorosi
Use RSI Filter for Alerts (predefinito: attivato)
- Utilizzare RSI come filtro aggiuntivo
- Disattivare se si vogliono alert basati solo su ADX
Max Bad RSI Timeframes (intervallo: 0-3, predefinito: 1)
- Numero massimo di timeframe con RSI "cattivo" per l'attivazione dell'alert
- 0 = solo segnali perfetti (tutti gli RSI normali)
- 1 = consentire 1 TF con RSI cattivo (consigliato)
- 2 = consentire 2 TF con RSI cattivo
- 3 = ignorare completamente RSI
Update Settings
Refresh Rate (predefinito: 1 secondo)
- Frequenza di aggiornamento dei dati nella tabella
Come utilizzare l'indicatore
Strategia di base:
- Cercate l'accordo su tutti i 3 timeframe:
- Tutti gli ADX verdi (>25)
- Tutte le frecce in una direzione
- RSI non in zone critiche
- Aspettate l'alert "PERFECT SIGNAL" - questi sono i segnali più forti!
- Utilizzate RSI come filtro:
- Segnale BUY + RSI ipercomprato (>70) = siate prudenti
- Segnale SELL + RSI ipervenduto (<30) = siate prudenti
Strategia avanzata:
- Avviate 2 copie dell'indicatore:
- Prima: M5, M15, H1 (segnali rapidi)
- Seconda: M15, H1, H4 (conferma del trend)
- Migliori punti di ingresso:
- Quando entrambi i pannelli mostrano trend forte in una direzione
- ADX in crescita su tutti i timeframe
- RSI sta appena iniziando a uscire dalla zona di ipervenduto/ipercomprato
- Gestione del rischio:
- Evitate gli ingressi quando ADX è rosso (<20) sui timeframe superiori
- Non fate trading contro il trend sul timeframe superiore
Note importanti
- Utilizzate solo timeframe standard - l'indicatore supporta solo M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Quando si aggiungono più copie cambiate sempre Instance_ID ("1", "2", "3", ecc.)
- L'indicatore non è un "Santo Graal" - utilizzatelo in combinazione con altri metodi di analisi
- Gli alert hanno un cooldown di 60 secondi - l'alert ripetuto dello stesso tipo non si attiverà prima
- ADX è un indicatore ritardato - il segnale può apparire dopo che il movimento è già iniziato
Esempi di utilizzo
Esempio 1: Scalping su M5
Instance_ID = "1" Timeframes: M1, M5, M15 ADX Alert Threshold = 20 Max Bad RSI Timeframes = 1
Esempio 2: Trading intraday
Instance_ID = "1" Timeframes: M15, H1, H4 ADX Alert Threshold = 25 Max Bad RSI Timeframes = 1
Esempio 3: Swing trading
Instance_ID = "1" Timeframes: H4, D1, W1 ADX Alert Threshold = 30 Max Bad RSI Timeframes = 0
Esempio 4: Doppia conferma (2 indicatori)
Indicatore #1: Instance_ID = "1" Position: X=30, Y=30 Timeframes: M5, M15, H1
Indicatore #2: Instance_ID = "2" Position: X=30, Y=150 Timeframes: M15, H1, H4
In caso di domande o suggerimenti - scrivete in messaggi privati!