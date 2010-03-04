The Catalyst EA

MA Percentile Bands Daniel Naranjo Morales Indicatori

MA Percentile Bands Questo indicatore offre un approccio statistico e sfumato all'analisi della relazione tra due medie mobili. Invece di concentrarsi unicamente sugli incroci, MA Percentile Bands misura la distanza tra una media mobile veloce e una lenta e la confronta con il suo storico recente. Ciò consente ai trader di identificare quando la separazione tra le medie mobili è statisticamente significativa, fornendo spunti unici sul momentum del mercato e sui potenziali punti di esaurimento. L