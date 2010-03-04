The Catalyst EA
The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute AUDUSD con timeframe H1. L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato.
Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli di protezione delle operazioni per gestire il capitale in modo efficace.
Strategia
The Catalyst EA combina diversi noti indicatori tecnici per analizzare le condizioni di mercato da molteplici prospettive.
Utilizza il Parabolic SAR per identificare potenziali punti di ingresso e di uscita, che serve anche come base per il suo trailing stop loss dinamico.
L' Awesome Oscillator viene usato per valutare il momentum del mercato e confermare la forza dietro un potenziale movimento.
Un filtro RSI aiuta a valutare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto, aggiungendo un ulteriore livello di conferma per evitare di entrare in operazioni agli estremi del mercato.
Infine, è incluso un filtro di volatilità basato sull'ATR per garantire che l'EA operi in ambienti di mercato adeguati, evitando periodi di volatilità eccessivamente bassa o alta.
I parametri interni della strategia sono stati attentamente calibrati per il comportamento specifico della coppia AUDUSD, rendendolo uno strumento specializzato piuttosto che una soluzione generica.
Caratteristiche Principali
Trading Completamente Automatizzato: L'EA gestisce tutti gli aspetti dell'analisi, dell'ingresso e della gestione delle operazioni.
Gestione del Rischio Automatizzata: La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente per ogni operazione in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss calcolato. Tu imposti il rischio e l'EA fa i calcoli.
Stop Loss Dinamico: Le posizioni sono gestite con un trailing stop dinamico basato sul Parabolic SAR, aiutando a gestire il rischio man mano che il prezzo si muove.
Protezione Avanzata dei Profitti: Un sistema intelligente di protezione dei profitti può assicurare i guadagni chiudendo un'operazione se il suo profitto si ritrae di una percentuale prestabilita dal suo picco, dopo aver raggiunto un certo livello.
Protezione dell'Equity del Conto: Un sistema di protezione dell'equity integrato può chiudere le operazioni se raggiungono una soglia di perdita massima definita dalla tua impostazione di rischio, agendo come salvaguardia finale.
Filtro sullo Spread: L'EA evita di aprire operazioni durante periodi di spread elevato per minimizzare i costi di transazione e lo slippage.
Raccomandazioni
Coppia di Valute: AUDUSD
Timeframe: H1
Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.
Deposito Minimo: $500
Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (1:500 è raccomandata).
Parametri di Input
L'EA è progettato per essere semplice da usare, con solo due parametri di input principali:
Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se stai utilizzando altri EA sullo stesso conto.
Risk: La percentuale del capitale del tuo conto da rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.
1-3: Basso Rischio
4-7: Medio Rischio
7-10: Alto Rischio
