Buy Sell Keyboard
- Utilità
- Askar Koibagarov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Buy Sell Keyboard - Esperto Advisor professionale per il trading impulsivo da tastiera
Trading da tastiera alla velocità della luce. Controllo completo del mercato con un solo tocco. Assegna tasti di scelta rapida per eseguire operazioni istantanee senza mouse e finestre di dialogo.
Caratteristiche principali:
Algoritmo impulsivo per entrate precise
Formula segreta dei trader professionisti. L'algoritmo identifica i momenti di impulso di mercato quando il prezzo è pronto per un movimento potente. Filtraggio dei falsi breakout, determinazione dei punti di accumulazione, segnali con conferma impulsiva.
Trading istantaneo da tastiera
A/S - Apertura immediata Acquisto/Vendita (indipendentemente dal maiuscolo/minuscolo (A/a, S/s), con impostazione MagicNumber
Q/W/Z/X - Chiusura intelligente delle posizioni (indipendentemente dal maiuscolo/minuscolo (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zero delay - Esecuzione in millisecondi
Modalità minimalista - Possibilità di disattivare il pannello e lavorare solo con la tastiera
Gestione intelligente delle posizioni
Chiudi le operazioni con precisione chirurgica. 4 strategie di chiusura:
Q - Chiudi tutte le profitable del portafoglio (tutti gli strumenti, secondo il loro MagicNumber)
W - Chiudi tutte le perdenti del portafoglio (tutti gli strumenti, secondo il loro MagicNumber)
Z - Chiudi le profitable dello strumento corrente (secondo il loro MagicNumber)
X - Chiudi le perdenti dello strumento corrente (secondo il loro MagicNumber)
Gestione del rischio professionale
Chiusura automatica per tempo: timeout configurabili per la presa di profitto e la limitazione delle perdite automatiche
Le posizioni profitable si chiudono dopo un tempo impostato (es: 1 minuto)
Tutte le posizioni vengono chiuse forzatamente dopo un tempo impostato (es: 2 minuti)
Stop Loss e Take Profit manuali per ogni posizione
Controllo dello spread in tempo reale
Calcolo del lotto in percentuale dal deposito
Isolamento per Magic Number
Protezione dal superamento dello spread massimo
Controllo visivo in tempo reale
Il pannello professionale mostra:
Segnale di trading corrente (ACQUISTA/VENDI/RIMANI FUORI)
Stato dello spread e disponibilità al trading
Numero di posizioni aperte
Cronologia delle ultime azioni
Magic Number e stato degli avvisi sonori
Tempo rimanente alla chiusura automatica delle posizioni
Possibilità di nascondere il pannello per un grafico pulito
A chi è rivolto questo Advisor:
Scalper - Necessitano di velocità di esecuzione
Day trader - Importano entrate precise per impulso
Gestori di portafoglio - Richiedono gestione flessibile delle posizioni
Professionisti - Apprezzano il controllo completo sui rischi
Trader di news - Reazione istantanea agli eventi di mercato
Trader multi-valuta - Gestione di più strumenti simultaneamente
Specifiche tecniche:
Funziona su tutte le coppie Forex e indici
Ottimizzato per timeframe M1-H1
Configurazione completa di tutti i parametri
Registrazione dettagliata delle operazioni
Avvisi sonori dei segnali
Supporto sia per lotto fisso che calcolo dal deposito
Aggiornamento automatico dati in tempo reale
Compatibilità con qualsiasi broker
Carico minimo sul sistema
Isolamento completo delle operazioni tramite Magic Number
Interfaccia flessibile: lavoro tramite pannello o solo tastiera
Trasforma la tua tastiera in un centro di comando per il trading. Ottieni il vantaggio di velocità e precisione disponibile solo per i trader professionisti.