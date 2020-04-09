Buy Sell Keyboard

Buy Sell Keyboard - Asesor Experto profesional para trading por impulso con teclado
Trading con teclado a velocidad de rayo. Control total del mercado con un solo toque. Asigne teclas de acceso rápido para ejecutar operaciones al instante sin ratón ni ventanas de diálogo.

Características principales:

Algoritmo de impulso para entradas precisas
Fórmula secreta de traders profesionales. El algoritmo identifica momentos de impulso del mercado cuando el precio está listo para un movimiento potente. Filtrado de falsos rompimientos, determinación de puntos de acumulación, señales con confirmación de impulso.

Trading instantáneo con teclado
A/S - Apertura instantánea de Compra/Venta (independientemente de las mayúsculas/minúsculas (A/a, S/s), estableciendo MagicNumber
Q/W/Z/X - Cierre inteligente de posiciones (independientemente de las mayúsculas/minúsculas (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Cero demora - Ejecución en milisegundos
Modo minimalista - Posibilidad de desactivar el panel y trabajar solo con el teclado

Gestión inteligente de posiciones
Cierre operaciones con precisión quirúrgica. 4 estrategias de cierre:
Q - Cerrar todas las rentables de la cartera (todos los símbolos, según su MagicNumber)
W - Cerrar todas las perdedoras de la cartera (todos los símbolos, según su MagicNumber)
Z - Cerrar las rentables del símbolo actual (según su MagicNumber)
X - Cerrar las perdedoras del símbolo actual (según su MagicNumber)

Gestión de riesgos profesional
Cierre automático por tiempo: tiempos de espera configurables para fijar ganancias y limitar pérdidas automáticamente
Las posiciones rentables se cierran tras un tiempo establecido (ej: 1 minuto)
Todas las posiciones se cierran forzosamente tras un tiempo establecido (ej: 2 minutos)
Stop Loss y Take Profit manuales para cada posición
Control del spread en tiempo real
Cálculo del lote basado en un porcentaje del depósito
Aislamiento por Magic Number
Protección contra la superación del spread máximo

Control visual en tiempo real
El panel profesional muestra:
Señal de trading actual (COMPRAR/VENDER/MANTENERSE FUERA)
Estado del spread y disponibilidad para operar
Número de posiciones abiertas
Historial de acciones recientes
Magic Number y estado de las alertas sonoras
Tiempo restante para el cierre automático de posiciones
Posibilidad de ocultar el panel para un gráfico limpio

Para quién es este asesor:
Scalpers - Necesitan velocidad de ejecución
Day traders - Importan las entradas precisas por impulso
Gestores de carteras - Requieren gestión flexible de posiciones
Profesionales - Valoran el control total sobre los riesgos
Traderes de noticias - Reacción instantánea a eventos del mercado
Traderes multidispositivo - Gestión de varios instrumentos simultáneamente

Especificaciones técnicas:
Funciona con todos los pares de Forex e índices
Optimizado para timeframe M1-H1
Configuración completa de todos los parámetros
Registro detallado de operaciones
Alertas sonoras de señales
Soporte para lote fijo y cálculo basado en el depósito
Actualización automática de datos en tiempo real
Compatibilidad con cualquier bróker
Carga mínima en el sistema
Aislamiento total de operaciones mediante Magic Number
Interfaz flexible: trabajo mediante panel o solo con teclado

Convierta su teclado en un centro de mando de trading. Obtenga la ventaja de velocidad y precisión disponible solo para traders profesionales.

