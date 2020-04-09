Buy Sell Keyboard - Asesor Experto profesional para trading por impulso con teclado

Trading con teclado a velocidad de rayo. Control total del mercado con un solo toque. Asigne teclas de acceso rápido para ejecutar operaciones al instante sin ratón ni ventanas de diálogo.

Características principales:

Algoritmo de impulso para entradas precisas

Fórmula secreta de traders profesionales. El algoritmo identifica momentos de impulso del mercado cuando el precio está listo para un movimiento potente. Filtrado de falsos rompimientos, determinación de puntos de acumulación, señales con confirmación de impulso.

Trading instantáneo con teclado

A/S - Apertura instantánea de Compra/Venta (independientemente de las mayúsculas/minúsculas (A/a, S/s), estableciendo MagicNumber

Q/W/Z/X - Cierre inteligente de posiciones (independientemente de las mayúsculas/minúsculas (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

Cero demora - Ejecución en milisegundos

Modo minimalista - Posibilidad de desactivar el panel y trabajar solo con el teclado

Gestión inteligente de posiciones

Cierre operaciones con precisión quirúrgica. 4 estrategias de cierre:

Q - Cerrar todas las rentables de la cartera (todos los símbolos, según su MagicNumber)

W - Cerrar todas las perdedoras de la cartera (todos los símbolos, según su MagicNumber)

Z - Cerrar las rentables del símbolo actual (según su MagicNumber)

X - Cerrar las perdedoras del símbolo actual (según su MagicNumber)

Gestión de riesgos profesional

Cierre automático por tiempo: tiempos de espera configurables para fijar ganancias y limitar pérdidas automáticamente

Las posiciones rentables se cierran tras un tiempo establecido (ej: 1 minuto)

Todas las posiciones se cierran forzosamente tras un tiempo establecido (ej: 2 minutos)

Stop Loss y Take Profit manuales para cada posición

Control del spread en tiempo real

Cálculo del lote basado en un porcentaje del depósito

Aislamiento por Magic Number

Protección contra la superación del spread máximo

Control visual en tiempo real

El panel profesional muestra:

Señal de trading actual (COMPRAR/VENDER/MANTENERSE FUERA)

Estado del spread y disponibilidad para operar

Número de posiciones abiertas

Historial de acciones recientes

Magic Number y estado de las alertas sonoras

Tiempo restante para el cierre automático de posiciones

Posibilidad de ocultar el panel para un gráfico limpio

Para quién es este asesor:

Scalpers - Necesitan velocidad de ejecución

Day traders - Importan las entradas precisas por impulso

Gestores de carteras - Requieren gestión flexible de posiciones

Profesionales - Valoran el control total sobre los riesgos

Traderes de noticias - Reacción instantánea a eventos del mercado

Traderes multidispositivo - Gestión de varios instrumentos simultáneamente

Especificaciones técnicas:

Funciona con todos los pares de Forex e índices

Optimizado para timeframe M1-H1

Configuración completa de todos los parámetros

Registro detallado de operaciones

Alertas sonoras de señales

Soporte para lote fijo y cálculo basado en el depósito

Actualización automática de datos en tiempo real

Compatibilidad con cualquier bróker

Carga mínima en el sistema

Aislamiento total de operaciones mediante Magic Number

Interfaz flexible: trabajo mediante panel o solo con teclado

Convierta su teclado en un centro de mando de trading. Obtenga la ventaja de velocidad y precisión disponible solo para traders profesionales.