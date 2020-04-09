Buy Sell Keyboard
- 实用工具
- Askar Koibagarov
- 版本: 1.0
- 激活: 9
Buy Sell Keyboard — 专业的键盘冲动交易专家顾问
闪电般的键盘交易。单次点击即可完全控制市场。分配热键即可瞬间执行交易，无需鼠标和对话框。
主要特性：
用于精准进场的冲动算法
专业交易者的秘密公式。算法可识别价格即将出现强势波动的市场冲动时刻。过滤假突破，判断吸筹点，提供经冲动确认的信号。
即时键盘交易
A/S - 即时买入/卖出开仓（不受键盘大小写影响 (A/a, S/s)），并设置魔术编号
Q/W/Z/X - 智能平仓（不受键盘大小写影响 (Q/q, W/w, Z/z, X/x)）
零延迟 - 毫秒级执行
极简模式 - 可隐藏面板，仅使用键盘操作
智能仓位管理
以手术般的精度平仓。4种平仓策略：
Q - 关闭投资组合中所有盈利仓位（所有品种，根据其魔术编号）
W - 关闭投资组合中所有亏损仓位（所有品种，根据其魔术编号）
Z - 关闭当前品种的盈利仓位（根据其魔术编号）
X - 关闭当前品种的亏损仓位（根据其魔术编号）
专业风险管理
按时间自动平仓：可配置的超时设置，用于自动锁定利润和限制亏损
盈利仓位在设定时间后平仓（例如，1分钟）
所有仓位在设定时间后强制平仓（例如，2分钟）
每个仓位可手动设置止损和止盈
实时点差控制
根据存款百分比计算手数
通过魔术编号进行隔离
防止点差超过最大值
实时视觉控制
专业面板显示：
当前交易信号（买入/卖出/保持观望）
点差状态和交易可用性
开仓数量
最近操作历史
魔术编号和声音警报状态
距离自动平仓的时间
可隐藏面板以获得整洁图表
本顾问适用于：
剥头皮交易者 - 需要执行速度
日内交易者 - 需要精准的冲动进场点
投资组合经理 - 需要灵活的仓位管理
专业交易者 - 重视完全的风险控制
新闻交易者 - 对市场事件瞬间反应
多币种交易者 - 同时管理多种工具
技术规格：
适用于所有外汇货币对和指数
针对M1-H1时间周期优化
所有参数可完全自定义
详细的操作记录
信号声音警报
支持固定手数和按存款计算
实时自动数据更新
兼容任何经纪商
系统负载极低
通过魔术编号完全隔离交易
灵活界面：可通过面板或仅键盘操作
将您的键盘变成交易指挥中心。获得只有专业交易者才能拥有的速度和精度优势。