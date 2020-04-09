Buy Sell Keyboard — 专业的键盘冲动交易专家顾问

闪电般的键盘交易。单次点击即可完全控制市场。分配热键即可瞬间执行交易，无需鼠标和对话框。

主要特性：

用于精准进场的冲动算法

专业交易者的秘密公式。算法可识别价格即将出现强势波动的市场冲动时刻。过滤假突破，判断吸筹点，提供经冲动确认的信号。

即时键盘交易

A/S - 即时买入/卖出开仓（不受键盘大小写影响 (A/a, S/s)），并设置魔术编号

Q/W/Z/X - 智能平仓（不受键盘大小写影响 (Q/q, W/w, Z/z, X/x)）

零延迟 - 毫秒级执行

极简模式 - 可隐藏面板，仅使用键盘操作

智能仓位管理

以手术般的精度平仓。4种平仓策略：

Q - 关闭投资组合中所有盈利仓位（所有品种，根据其魔术编号）

W - 关闭投资组合中所有亏损仓位（所有品种，根据其魔术编号）

Z - 关闭当前品种的盈利仓位（根据其魔术编号）

X - 关闭当前品种的亏损仓位（根据其魔术编号）

专业风险管理

按时间自动平仓：可配置的超时设置，用于自动锁定利润和限制亏损

盈利仓位在设定时间后平仓（例如，1分钟）

所有仓位在设定时间后强制平仓（例如，2分钟）

每个仓位可手动设置止损和止盈

实时点差控制

根据存款百分比计算手数

通过魔术编号进行隔离

防止点差超过最大值

实时视觉控制

专业面板显示：

当前交易信号（买入/卖出/保持观望）

点差状态和交易可用性

开仓数量

最近操作历史

魔术编号和声音警报状态

距离自动平仓的时间

可隐藏面板以获得整洁图表

本顾问适用于：

剥头皮交易者 - 需要执行速度

日内交易者 - 需要精准的冲动进场点

投资组合经理 - 需要灵活的仓位管理

专业交易者 - 重视完全的风险控制

新闻交易者 - 对市场事件瞬间反应

多币种交易者 - 同时管理多种工具

技术规格：

适用于所有外汇货币对和指数

针对M1-H1时间周期优化

所有参数可完全自定义

详细的操作记录

信号声音警报

支持固定手数和按存款计算

实时自动数据更新

兼容任何经纪商

系统负载极低

通过魔术编号完全隔离交易

灵活界面：可通过面板或仅键盘操作

将您的键盘变成交易指挥中心。获得只有专业交易者才能拥有的速度和精度优势。