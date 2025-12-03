FractalBreakoutLevels
- Indicatori
- Askar Koibagarov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
FractalBreakoutLevels
Panoramica:
Questo indicatore traccia livelli di prezzo dinamici basati sull'analisi dei movimenti di prezzo. Combina dati di prezzo storici per identificare livelli chiave che possono servire come riferimento per il trading.
Funzionamento:
L'indicatore analizza la struttura del mercato esaminando la relazione tra i dati di prezzo attuali e storici. Disegna una linea continua che si adatta alle mutevoli condizioni di mercato, fungendo da livello dinamico di supporto/resistenza.
Principio di formazione dei livelli:
-
L'indicatore utilizza una combinazione di analisi su diverse barre consecutive
-
I livelli si formano in base a relazioni di prezzo specifiche
-
In assenza di segnali chiari, l'indicatore mantiene il valore precedente, creando una linea continua
Specifiche tecniche:
-
Funziona direttamente sul grafico dei prezzi
-
Traccia un livello continuo (linea blu)
-
Non ha impostazioni esterne, opera con dati di prezzo standard
-
Non ridisegna i valori storici
Applicazione:
L'indicatore può essere utilizzato per:
-
Identificare potenziali livelli di supporto/resistenza
-
Rilevare possibili punti di inversione di tendenza
-
Impostare livelli di stop-loss in relazione al livello tracciato
-
Confermare rotture e continuazioni di tendenza
Caratteristiche:
-
Funziona su tutti i time frame
-
Può essere usato come strumento autonomo o in combinazione con altri indicatori
-
Fornisce una chiara visuale della struttura del mercato
Nota:
Si consiglia di testare su diversi strumenti e time frame per ottenere i migliori risultati. L'indicatore è uno strumento analitico e deve essere utilizzato come parte di una strategia di trading completa.